Bogdan Uritescu, detalii din ultimele clipe de viață ale tatălui său. Starea de sănătatea a lui Valentin Uritescu s-a degradat brusc: ”Ne-au zis că nu iese viu”

In articol:

În urmă cu câteva zile, o veste tristă s-a abătut asupra lumii teatrului și filmului românesc. Atunci, marele actor Valentin Uritescu și-a dat ultima suflare la 81 de ani.

Problemele de sănătate pe care le depistase încă de la vârsta de 30 de ani au fost și cele din cauza cărora a pierdut lupta cu viața, după ce i-au transformat ultimii ani într-un adevărat coșmar.

Bogdan Uritescu, detalii din ultimele clipe de viață ale tatălui său [Sursa foto: Captură TV]

Bogdan Uritescu: „Tata din boală și-a tras puterea”

Conform spuselor fiului celui decedat, ultimii doi ani din viața regretatului actor au fost unii presărați cu multă durere, atât pentru Valentin Uritescu, cât și pentru familia acestuia.

”Fiecare își duce crucea. Ultimii ani au fost oribili, nu neapărat pentru el, sindromul ăsta te distruge, se încurcă comenzile, tu ești îngrozitor de revoltat că vrei, dar corpul nu te ascultă. În ultimii doi ani l-am dus la un centru, unde nu i-a mers deloc bine, avea 42 de kilograme. Să-l vezi pe taică-tu că arată ca o… ceva aruncat acolo, dar el avea viață în ochi”, a spus Bogdan Uritescu, la un post TV.

După perioada de agonie, pentru familia Uritescu au urmat clipe de fericire, căci marele actor dădea semne că-și revine, mai ales că mereu a avut dorința aceea de a bate boala.

Doar că momentele bune nu au durat mult, starea sa de sănătate agravându-se brusc, ceea ce l-a și dus, din nou, pe mâna medicilor.

Astfel, la scurt timp de o intervenție chirurgicală și câteva zile de comă, familia actorului a primit vestea care i-a îndoliat, Valentin Uritescu a fost răpus de boala care i-a schimbat radical viață încă din tinerețe.

”După l-am mutat la un centru deținut de familie, în Pantelimon, și revenise la 60 și ceva de kilograme. Toată lumea se purta ok, el avea dorință să treacă peste chestia aia, ne duceam mereu la el, eu cu mama, era bine și mă rugam să o țină așa. După care a avut o complicație la mațe, l-au operat la Pantelimon și ne-au zis: ”Nu vă faceți griji, nu iese viu de pe masă”. Maică-mea începuse să tremure, dar a scăpat, s-a recuperat fizic foarte bine, dar nu înțelegea ce i se întâmpla. Și într-o seară m-au sunat că s-a degradat brusc și când l-am văzut, poziția lui schimonosită și chinul lui de a spune „Nu știți cât mi-e de greu, de ce nu mă ia odată?”. I-am zis că o să-l ia repede că asta nu e viață. Tata din boală și-a tras puterea. Nu zic că mi-am dorit (n.r. să moară), dar am sperat să se întâmple cât mai repede, după care a intrat în comă, a stat vreo 2-3 zile, și după am fost anunțat că a murit”, a mai spus fiul regretatului actor.

Acum, rămas fără tată, cu o durere imensă în suflet, Bogdan Uritescu spune că moartea părintelui a fost pentru el ca o lecție, înțelegând mesajul pe care, indirect, regretatul actor i l-a oferit.

”Zici că s-a dus în pământ și a tras un balon după el cu iertare, compasiune, bunătate, ca un mesaj pentru mine”, a concluzionat Bogdan Uritescu.