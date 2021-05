Bogdan Urucu a spus tot adevărul despre conflictul dintre Sebastian și Albert. Ce nu s-a văzut la TV: " A recunoscut și Albert că a exagerat" EXCLUSIV

In articol:

Bodgan Urucu a părăsit competiția Survivor România. Astăzi, fostul concurent din echipa Războinicilor, a făcut primele dezvăluiri despre parcursul în emisiune, strategii, dar și despre scandalul dintre Sebastian și Albert Oprea.

Adevărul despre relația lui Sorin cu Albert

Invitat la Ștafeta Mixtă, Bogdan Urucu ne-a spus în exclusivitate despre relația pe care Sorin și Albert au avut-o în competiție. Pe parcusul emisiunii, fostul concurent a vorbit atât cu Sorin, cât și cu Albert și a ajuns la concluzia că cel din urmă a lăsat mai mult de la el și nu a vrut să îi dea replică tot timpul.

„Singura diferență a fost că Sorin a fost puțin mai vocal, iar Albert a lăsat de multe ori capul în jos sau nu a vrut să îi dea o replică. De asta de acasă a părut că Albert este o victimă. Din punctul meu de vedere, amândoi sunt oameni deosebiți.

Când am intrat în competiție, nici nu am apucat să îmi dau seama ce s-a întâmplat cu mine. Eram nemâncați, nu eram obișnuiți cu căldura asta. Prima zi a fost cam greuță, nu sunt genul de om care să îmi fac așteptări. Mi-am dorit să aduc punct din prima. Dar noi eram așa cum erau ei când au intrat, în prima lună. Nu aveau exercițiul jocului. După 4 luni arunci altfel. Nu am venit ca în vacanță, am venit să asimilez experiența asta așa cum e.

Având în vedere natura meseriei mele, e greu să mă las influențat de cineva. Prin meseria mea, eu trebuie să fiu imparțial. M-am apropiat de Sorin sau am vorbit mai mult cu el, pentru faptul că suntem apropiați de vârstă. Eu consider că m-am apropiat de amândoi. Nu știu dacă s-a dat la televizor, dar eu am vorbit cu amândoi. În timpul zilei stăteam cu Albert, după care stăteam cu Sorin.

Lucrurile pe care cu toții le știm, că încearcă să influențeze oamenii (n.r- ce i-a spus Albert despre Sorin). Dar mie Sorin nu mi-a spus niciodată așa ceva. Sorin mi-a zis așa: O să vezi singur și te vei convinge singur de ce se întâmplă aici. Nu e nimeni om rău. Nici Albert, nici Sorin. Eu sunt prieten cu amândoi.", ne-a spus Bogdan Urucu.

" Mă așteptam să iasă Ștefan"

Însă, surpriza cea mare pentru Bogdan a fost faptul că nu a fost eliminat Ștefan, deși se aștepta la această decizie, ținând cont de scandalul pe care l-a avut cu Sebastian și Zanni.

"Marius e ca o maimuță, s-a urcat în copac să adune mango. De aia îi ziceam monkey. El era deja în vârf, iar eu la jumătate. Sindy era cu supa de crabi, eu doar i-am fiert și i-am mâncat.

În primele două zile când am ajuns, încă existau tensiuni între Maria și Sorin. Mie nu mi s-a părut că avea o atitudine sfidătoare, m-am înțeles bine cu ea, râdeam și făceam glume cu ea. Nu am nimic de spus despre ea. Nu a folst niciodată distantă. Avea momentele ei, când se ducea și stătea pe o piatră. Dar toți aveam momentele noastre.

Mă așteptam să iasă Ștefan, iar în momentul în care am văzut cum s-a votat și am văzut că a intrat Adelina, am zis că va ieși Adelina, pentru că nu mai fusese nominalizată în consiliu. Nu știu ce s-a văzut de acasă, că ei au avut conflicte, nu știam care în avantajul cui va fi. Sebastian joacă așa cum își dorește, iar Stefan este un bărbat mai orgolios, îi place să fie respectat și impune respect. Zanni și Sebastian așa sunt ei, iar el s-a enervat foarte mult. Eu cred că toți au șanse egale să câștige Survivor.", a mai spus Bogdan.

În continuare, a mai spus și adevărul despre scandalul pe are Sebastian l-a avut cu Albert. Bogdan Urucu ne-a mai dezvăluit că aceștia își dau mâna după orice meci și că nu ar fi vorba despre o dușmănie între ei. Ba chiar mai mult, Albert a recunoscut că a exagerat în acele momente.

"Între Albert și Sebastian au existat mereu chestiile astea, dar sunt normale unor sportivi. Sunt niște glume, să le zic așa, dar sunt niște glume care de acasă par într-un alt fel. Credeți-mă că după fiecare joc ei dau mâna, se felicită. La tv pare altceva. Nu am văzut ca și cum ar fi o dușmănie între ei. Eu i-am spus lui Albert că a fost o cascadorie foarte frumoasă. Nu l-a lovit, nu vă gândiți că l-a lovit cu pumnul, chiar nu. S-au împins puțin, imediat am intervenit și spiritele s-au calmat. A fost mai spectaculos cu Albert. A recunoscut și Albert că a exagerat. I-am zis lui Albert să ne zică sincer dacă a fost pe bune sau a fost puțin show. Iar el a zis că a și exagerat puțin”, mai spune fostul Războinic.