Consiliu plin de emoții și surprize la Survivor. Bogdan a părăsit competiția Survivor România, pe 16 mai 2021

Consiliu plin de emoții și surprize la Survivor. Inițial au fost propuși Ștefan, Sebastian și Bogdan, însă lucrurile s-au schimbat pe parcurs.

Consiliu cu surprize în ediția din 16 mai. Răsturnare de situație în consiliul de eliminare, după ce prezentatorul a anunțat favoriții publicului.

Consiliu cu surprize. Sebastian și Ștefan, nominalizați spre eliminare

Consiliu plin de emoții și surprize la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Înainte de a anunța cine va părăsi competiția, Sebastian și Ștefan au mărturisit că nu își doresc să plece.

Sebastian: Nu știu cum am ajuns să fiu nominalizat, mă uit în jurul meu, eram printre puținii care meritam momentul ăsta. Mi-ar părea rău, că nu meritam, dar după atâtea luni de lipsit de acasă trebuie să mă mai și întorc. Am dat întotdeauna totul pe traseu. Nu știu câți au real ce să-mi reproșeze.

Ștefan: Starea de spirit este una bună, pentru că în condițiile în care ar fi să plec, nu plec la rău, că mă duc acasă.

Cine este favoritul publicului din echipa faimoșilor

Multe lucruri nu aș avea de spus, atât timp cât nu suntem pe aceeași lungime de undă. Nu-mi pare rău pentru absolut nimic. Mă bucur pentru ce am trăit în această lună, o să fac la fel cum am intrat în această competiție. Dacă ar fi să am o reacție, o voi avea.

Ștefan a fost concurentul cu cele mai multe voturi din partea publicului.

În calitate de favorit, el a trebuit să facă o nominalizare, reușind astfel să se salveze. Pe locul doi în preferințele publicului s-a situat Zanni.

Ștefan l-a propus spre eliminare pe Cosmin, deși i-a spus că face alegerea cu părere de rău.

Cosmin: Accept decizia lui. Nu sunt în măsură să-l trag la răspundere. Nu îmi doresc să plec, dar dacă plec, plec la bine. Cred că am arătat destule în competiția asta. Sunt mândru de mine.

Zanni a fost nevoit să aleagă dintre Culiță și Cucu și a ales să-l nominalizeze pe Cucu, pentru că nu își dorește să părăsească competiția Cosmin, care este un concurent vechi în echipă.

Zanni: Nu înțeleg cum a ieșit Ștefan favorit. Este un huligan fără clase. Votul meu va merge argumentat către Cucu, pentru că dacă ieșeam pe locul 1 îl votam pe Culiță, că nu ieșea. Îl votez pe Cucu, să nu iasă Cosmin.

Cucu: Eu oarecum mă așteptam să fiu pus la eliminare. Sper să nu fiu eliminat, că abia ce am venit în competiție.

Cine este favoritul din echipa războinicilor

Războinicii, așteaptă cu emoții să afle cine va părăsi competiția[Sursa foto: Captură KANAL D]

În echipa Războinicilor, Albert este concurentul care a primit cele mai multe voturi din partea publicului, astfel el a ieșit favorit pentru a 10-a săptămână. El a fost nevoit să facă o nominalizare și a ales să o voteze pe Adelina.

În final, în pericol de eliminare au fost Cosmin, Cucu, Sebastian din echipa Faimoșilor și Adelina și Bogdan din echipa Războinicilor.

Cine a părăsit competiția Survivor România 2021

După momente de emoție și suspans, concurenții și publicul au aflat cine este concurentul care a părăsit Survivor România 2021. Daniel Pavel a anunțat numele concurentului care visa la marele premiu: Bogdan este concurentul care va părăsi emisiunea Surviver.

„Concurentul care a acumulat cele mai puține voturi din partea publicului dintre cei cinci și pentru care visul Survivor România se termină acum și aici, în această seară, este Bogdan.”, a spus Daniel Pavel.

Bogdan nu a fost surprins, pentru că așa cum a spus și în consiliul de nominalizare, decizia de a fi votat de colegi a fost una discutată în echipă. El a recunoscut că este cel mai puțin experimentat dintre colegii săi.

Bogdan a părăsit competiția Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

„Ce să zic? Mă simt, în primul rând, foarte câștigat pentru că am luat parte la această experiență, pentru că am cunoscut toți acești oameni pe care îi urmăream la televizor și de fiecare dată când îi vedeam că intră pe câte un traseu mă întrebam: Oare cum o fi? Oare cum este să intri pe traseu, să intri în apă, să ieși din apă, pe teren. În mare parte mă simt foarte, foarte câștigat. Într-adevăr îmi pare și rău că nu pot să mai lupt în continuare alături de colegii mei și, cumva, i-am lăsat știrbi de un om după ce că și așa eram puțini. Sper că le-am făcut o părere bună și că am fost alături de ei, atât cât am putut. Ne vedem acasă și vă aștept cu mare drag! Nu cred că am stat niciodată atâtea zile fără să vorbesc cu cineva din familie și, în al doilea rând, deși nu sunt un om care să mănânce foarte mult și mă adaptez, mi-am dat seama cât de important este să apreciem că avem ce mânca și să putem să ajutăm la rândul nostru, atunci când vom ajunge acasă, oamenii care efectiv nu au ce mânca și care trăiesc cum am trăit noi aici, cu puțin, cu ce găsesc. Astea sunt cele mai importante lecții pe care le-am învățat aici.”, a spus Bogdan.