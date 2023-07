Bogdan Vlădău a dat cărțile pe față și a recunoscut tot adevărul despre retragerea sa din modelling. Ce era nevoit să facă pentru carieră: „Tot felul de avansuri”

In articol:

Bogdan Vlădău nu s-a mai putut abține, astfel că a fost mai sincer ca niciodată. Actorul a recunoscut după ani de zile de ce s-a retras din lumea modelling-ului.

Bogdan Vlădău a spus tot adevărul despre retragerea din modelling

Bogdan Vlădău este unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din showbiz-ul românesc. Acesta a cochetat și cu actoria la un moment dat, dar cu toate acestea s-a făcut cunoscut prin prisma profesiei de model, pe care a avut-o ani la rând.

Chiar dacă s-a retras din lumina reflectoarelor, iar aparițiile lui sunt din ce în ce mai rare, iată că acum Bogdan Vlădău a vorbit deschis despre ceea ce se află în spatele deciziei de a renunța la cariera care l-a consacrat. Partenerul de viață al Ginei Chirilă a renunțat la viața de model la vârsta de 25 de ani. Povestea care l-a dus în pragul acestei decizii nu o știa foarte multă lume.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Membrii unei familii au murit după ce au decis să trăiască în cort, în natură. Rămășițele lor au fost găsite din întâmplare- stirileprotv.ro

Citește și: "Am zile în care cad” Gina Chirilă, amănunte despre relația cu Bogdan Vlădău și fiica sa, din ultima vreme| EXCLUSIV

Motivul șocant pentru care a renuțat la modelling

Recent, Bogdan Vlădău a fost invitat în cadru unei emisiuni, unde a făcut dezvăluiri neașteptate. Soțul Ginei Chirilă a fost mai sincer ca niciodată și a povestit tot ce i s-a întâmplat atunci când a hotărât să renunțe la cariera impresionantă de model.

Se pare că motivul principal pentru care Bogdan Vlădău a renunțat la lumea modelling-ului a fost acela că primea foarte multe avanasuri, atât de la femei, cât și de la bărbați. Pe lângă acest fapt, anumiți oameni influenți din lumea aceasta i-au spus că trebuie să facă compromisuri dacă vrea să se bucure de succes. Bogdan Vlădău nu a fost de acord cu această propunere, astfel că s-a retras la vârsta de 25 de ani.

Citeste si: „Urmează să am o întâlnire foarte importantă cu fostul soț și avocații noștri în fața procurorului.” Dana Roba va avea prima întâlnire cu soțul ei, la două luni de la incident- kfetele.ro

Citeste si: Sinead O’Connor a murit la doar 56 de ani. Ce s-a întâmplat? „Cu mare tristețe anunțăm decesul iubitei noastre Sinéad. Familia și prietenii ei sunt devastați și au cerut intimitate în acest moment foarte dificil”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții lui Sinead O'Connor: Legendara artista a încercat de cel puțin opt ori să se sinucidă într-un an- radioimpuls.ro

„Dat fiindcă am fost și model internațional, am primit tot felul de avansuri și de la femei și de la bărbați. Poate că ăsta e și unul dintre motivele pentru care m-am lăsat, pentru că, din punctul ăsta de vedere nu era pentru mine. În mediile astea cam așa e, dacă vrei la cel mai înalt nivel, trebuie să faci compromisuri. De asta am și luat decizia să mp opresc. La 25 de ani m-a luat bookerul meu din Milano și mi-a spus că am de făcut compromisuri în cariera asta și că există numeroși bărbați frumoși care sunt dispuși să le facă, atunci am renunțat”, a spus Bogdan Vlădău în cadrul unei emisiuni tv.