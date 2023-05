Gina Chirilă pleacă din țară, fără Bogdan Vlădău. Blondina a spus ce se întâmplă în relația lor. Au luat decizia de comun acord: "Mi se pare important pentru bunăstare"

In articol:

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău sunt împreună de 11 ani și au împreună o fetiță minunată, pe micuța Katia. Deși la începutul relației lor au trecut și prin momente mai puțin plăcute, aceștia și-au revenit destul de repede, iar acum formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz.

Bogdan și Gina se bucură de iubirea dintre ei, dar își oferă și foarte multă libertate. După câteva luni în care Vlădău a fost plecat în Peru pentru retreat-uri spirituale, a venit și rândul Ginei să petreacă un timp departe de țara noastră, însă fără Bogdan. Frumoasa vedetă a dezvăluit unde va pleca în această vară fără soț și fără fetița lor.

Bogdan Vlădău organizează, de câteva luni, o serie de retreat-uri spirituale și călătorește în țări precum Peru sau Mexic, dar nu poate lua legătura cu familia sa. Recent, soția acestuia a povestit că, în relația lor, fiecare dintre ei își alocă o perioadă doar pentru el, astfel încât a venit și rândul Ginei să plece singură în vacanță. Fosta concurentă de la „Bravo ai Stil Celebrities” a declarat că va pleca în vacanță în luna iulie împreună cu prietenele ei. Acestea vor să se distreze și să își petreacă vara în sudul Franței.

„Voi pleca cu fetele în sudul Franței vara aceasta. Nisa, Cannes, Monaco, Saint Tropez. O să ne organizăm și vedem, dar cert este că vreau să ne simțim bine. Eu și Bogdan ne oferim libertate unul altuia. Mi se pare foarte important și pentru bunăstare să pleci, să ai grijă de tine ca să fii ok după în familie. Să nu uităm lucrul acesta. O să petrecem și timp în familie în vara aceasta”, a declarat Gina Chirilă pentru Fanatik.ro.

Gina și Bogdan au o viziune diferită asupra parenting-ului

În ceea ce privește creșterea fetiței pe care o au împreună, Gina și Bogdan au păreri diferite.

Cea mică are trei ani, iar mama ei a povestit că i-a fost destul de greu să se acomodeze cu viața de părinte. Soția lui Bogdan Vlădău a dezvăluit că ea este mai autoritară cu micuța Katia, chiar dacă îi este greu să-i refuze lucruri fetiței ei. Pe de altă parte, Bogdan este un tată blând și cedează în fața fiicei sale atunci când aceasta își dorește ceva.

„Katia crește, este superbă, minunată, a făcut trei ani de curând. Îmi este foarte greu să îi refuz lucruri, dar trebuie câteodată. Știe să facă ochii mari și să ceară așa frumos. Sunt destul de nouă la capitolul parenting, dar trebuie să fac față. Învăț din mers, mă obișnuiesc în timp pentru că la început mi-a fost și mai greu. Eu sunt mai autoritară cu ea, Bogdan este mai blând. Fetițele sunt mai aproapiate de tați, iar eu trebuie să iau rolul omului autoritar din familie. Să știi că nu i-am reproșat lui Bogdan și nu am avut discuții pe tema aceasta. Într-un fel îl înțeleg de ce îi cedează. Katia are o fățucă de te topește și nu ai cum să îi reziști, nu ai cum să o refuz. Eu pot totuși, dar cu greu” , a mai declarat Gina Chirilă.

De asemenea, frumoasa vedetă a povestit că nu își dorește să își expună fetița la televizor și de aceea nu merge cu ea la emisiuni. În plus, Gina Chirilă a declarat că nu își va influența fiica să aleagă modellingul ca meserie pentru viitor, ci o va lăsa pe Katia să urmeze cariera pe care și-o va dori atunci când va crește.

„Eu vreau să îi expun lucrurile, să îi arăt și să aleagă ea într-un final. O voi susține în ce își va dori să facă. Îi voi expune și partea bună și partea rea. Am călătorit în lume, am văzut oameni, experiențe și am învățat și eu din asta. Părinții mei au făcut la fel, nu m-au restricționat din a face ceva. Vreau să urmez modelul părinților mei cu Katia. Nu contează ce mi-ar plăcea mie să facă, contează ce i-ar plăcea ei. Acesta este motivul pentru care nu o expun. Refuz mereu să merg la emisiuni cu ea, nu prea o postez, tocmai din acest motiv. Vreau să crească, să își definească valorile și să-mi spună ea ce își dorește”, a mai spus Gina Chirilă pentru sursa amintită.

