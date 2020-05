In articol:

Bogdan Vlădău a devenit, oficial, tătic. Soția lui, frumoasa Gina Chirilă, a născut marți o fetiță.

Este primul copil al cuplului, iar Bogdan Vlădău încă se acomodează cu statutul de tătic.

Micuța, care a primit numele Katia, a stârnit multă bucurie în inima părinților ei.

"In momentul in care te-am tinut in brate prima data, timpul realmente, pentru mine, s-a oprit in loc. Inima s-a deschis total si instantaneu catre o cu totul alta dimensiune de iubire. Cat de mare?! Pur si simplu nu poate fi descrisa in cuvinte!!!", a scris Vlădău într-o postare pe Facebook.

Bogdan Vlădău a participat la Survivor România

Pentru Bogdan Vlădău, plecarea a fost extrem de dificilă la Survivor România. Soția lui, însărcinată la acea vreme, și-a petrecut o bună parte din sarcină departe de el.

În ciuda distanței, Bogdan a reușit să se acomodeze cu traiul din Dominicană și să lege prietenii alături de concurenții de pe insulă.

Mai mult, la întoarcerea în țară, pe aeroport, el avea să aibă un mesaj pentru cei cu care a împărțit…orezul timp de o lună, de dara aceasta, unul mobilizator. ”Fraților, mi-e dor de voi. Sper că sunteți bine. Sper că sunteți mai uniți ca niciodată pentru că veți avea nevoie de treaba asta și din punctul meu de vedere, pe unii dintre voi, deși mi-aș dori să vă văd foarte repede, vă doresc să ne vedem cât mai târziu”, a spus faimosul imediat cum a coborât din avion.