Bogdan Vlădău și Gina Chirilă au vorbit despre despărțire. Ce s-a întâmplat între ea și un fotograf celebru? "Eram convins că gata, s-a terminat povestea"

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă formează un cuplu de ani de zile, unul discret, care a preferat să-și trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor.

Astfel că nu mulți sunt cei care cunosc absolut tot ce se află în spatele cuplului-vedetă. Însă acum, cei doi au vorbit public despre iubirea lor, dar și despre momentele mai dificile prin care au trecut.

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă au vorbit despre despărțire

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă, moment de cumpănă în relație

În cadrul podcast-ului moderat de Cătălin Măruță, Gina și Bogdan au făcut public un moment de impas din relația lor.

În urmă cu ceva timp, cei doi au fost la un pas de a se despărți, conform presimțirilor lui Vlădău, în realitate, însă, partenera sa de viață trecea prin clipe de coșmar, departe de România.

”Îmi aduc aminte de prima mea experiență de genul acesta, cu compromisul. În Paris s-a întâmplat, nu știu dacă a fost prima oară, dar a fost cea mai...”, a început să spună Gina Chirilă despre povestea care a marcat-o.

Iar repercursiunile s-au răsfrânt și asupra lui Vlădău: ”Aia a fost cea mai șocantă pentru tine”, a spus fostul model.

O ședință foto pe care ea trebuia să o onoreze la Paris avea să le schimbe viața celor doi. Înainte de plecare spre orașul iubirii, Gina și Bogdan au avut o mică discuție, parcă presimțind cele ce aveau să se întâmple.

Însă, în ciuda discuțiilor, Bogdan Vlădău și-a susținut partenera și nu a împiedicat-o din drumul ei spre Paris, lucru pe care Gina Chirilă spune că l-a

apreciat mereu la el, fiind întotdeauna sprijinul ei și cel mai mare susținător.

”Urma să fac o ședință foto foarte importantă, cu un fotograf foarte cunoscut, pe care nu o să-l menționez. Bogdan îmi spune: 'Gina, ești sigură că vrei să pleci, pentru că presimt eu că o să pățești lucruri'. 'Nu, Bogdan, ce ai?' Eu știam. Aveam așa o presupunere, dar eu trebuia să mă conving, să văd cum reacționez și ce fac. I-am zis: 'Nu-i adevărat, Bogdan. Te rog, înțelege'. El m-a înțeles tot timpul, de asta îl apreciez foarte mult, m-a susținut și... El m-a dus la aeroport”, a povestit Gina Chirilă în fața lui Măruță.

Astfel, odată ajunsă la Paris, bucuria de a poza cu un fotograf celebru i s-a stins ușor de pe chip. Și asta pentru că ceva neprevăzut, dar parcă intuit de Bogdan Vlădău, avea să i se întâmple.

După cina pe care a luat-o alături de omul căruia nu a dorit să îi facă numele public, Gina Chirilă a trecut printr-un moment care a făcut-o să regrete plecarea la Paris.

Pe drumul spre hotel, spune ea, celebrul fotograf i-a făcut avansuri la care a primit numai refuzuri, astfel că reacția lui ulterioară a devenit una violentă, care a speriat-o pe blondină.

Imediat ce a scăpat din mâinile celui alături de care urma să realizeze ședința foto, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” și-a sunat partenerul.

”Am ajuns în Paris, m-am văzut cu fotograful, ne-am văzut seara. A doua zi era shooting-ul, iar seara ne-am văzut să ne cunoaștem. A insistat să mergem să mâncăm ceva. Eu am zis ok, pentru că era lume. Am ajuns la masă, i-am vorbit despre noi, i-am spus despre Bogdan. Nu avea nicio treabă cu asta, bineînțeles. Ce mi s-a părut mie dubios e că frecventa baia des, probabil consuma lucruri. S-a terminat cina, el stătea cumva aproape de hotelul meu și s-a oferit să mă conducă. Mi-a zis să îl aștept puțin că trebuie să ia ceva. Unde am intrat noi era o curte. Am intrat în curte. Cum s-a închis ușa a venit spre mine, să mă sărute. L-am împins, iar în momentul în care a văzut că l-am refuzat a devenit agresiv verbal. Nu m-a forțat, a încercat puțin mai violent din cauza substanțelor. Ajung la hotel și îl sun pe Bogdan, plângând. Tu unde erai? La o nunta parcă. Tu credeai că eu te-am părăsit, că sunt cu fotograful și mă duc la New York, nu?”, a mai spus vedeta.

În acel moment, Bogdan Vlădău spune că era convins că povestea cu Gina Chirilă ajunsese la final din cauza fotografului, pe care el credea că blonda îl va urma în SUA, doar că adevărul era altul, unul mult mai dureros.

”Eu eram ferm convins că gata, s-a terminat povestea. Eram împăcat cu ideea. O și vedeam... Și m-a sunat, plângea”, a completat fostul model al lui Botezatu.

Pe lângă supărare provocată de cele întâmplate, Gina Chirilă mai avea un motiv de plâns. Vedeta era nemulțumită de bagajul pe care și-l făcuse pentru Paris, care în circumstanțele din seara cu pricina nu a ajutat-o absolut deloc.

”Da' ce plângeam. Eram supărată că mi-am luat doar tocuri cu mine”, a mai completat mama fetiței lui Vlădău.