George Zănoagă, fostă ispită într-un show tv, a ținut secret până acum faptul că are o iubită și mai mult chiar, că aceasta este însărcinată în 24 de săptămâni.

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, George Zănoagă a vorbit despre bebelușul său și despre cât de fericit este că va deveni tată în același timp cu fratele său.

”Sunt foarte fericit, voi avea o fetiță. În mod surprinzător, ea se va naște doar la o săptămâna după nepoțelul meu, fiul lui Alex și al Siminei, așa că, va fi mare sărbătoare în familia Zănoagă! Este un dar de la Dumnezeu, un cadou pe care mi l-a oferit viața, de la femeia pe care o iubesc cel mai mult și pe care o respect în mod deosebit! Sper ca totul să decurgă bine, să nu existe probleme și să putem să ne bucurăm de perioada aceasta minunată”, a spus George Zănoagă pentru WOWbiz.ro

George Zănoagă a ținut totul ascuns până acum, asta și pentru că el era cu un contract de ”ispită” la o emisiune tv.

”Avem o relație de când m-am întors din Thailanda. Când a spus că este însărcinată, am fost tare fericit. Vom avea o fetiță, al cărei nume va fi Zahara. Este un nume special. Prima dată am vrut să îi punem numele de Sara sau Sahara şi aşa am zis să îi punem Zahara. Noi ne ştim de foarte mult timp, de ani buni de zile, ea este puţin mai mare decât mine”, a spus George Zănoagă la o emisiune tv.

Citeste si: Sfârșit de relație pentru Iancu și Denisa de la Puterea Dragostei? Ce a deranjat-o pe blondă încât a pus punct: „Mă simt umilită în ultimul hal”

Citeste si: Fratele Biancăi a intrat în casa de la Puterea Dragostei

Ca și fratele său mai mic, George Zănoagă vrea să facă nunta cu iubita lui abia după ce se va naște fetița. ”A rămas că după ce ne organizăm să devenim părinţi, apoi punem şi această problemă (n.r. nuntă)”, a mai spus George.

Simina de la Puterea Dragostei va naște un băiețel în aprilie

Simina este însărcinată și va aduce pe lume un băiețel în aprilie. Înainte de a naște, Simina vrea să se căstorească civil cu Alex Zănoagă, cununia va avea loc în ianuarie, la București. Pentru nuntă și botez, Simina vrea însă o petrecere grandioasă la Timișoara, orașul ei natal.