Mai mult decât atât, Marius Copil a aflat, zilele trecute, și ce sex va avea copilul pe care frumoasa lui logodnică îl va naște în luna februarie a anului viitor: va fi băiețel.

Marius Copil a dezvăluit pe blogul său cum a primit vestea că va deveni tată. ”Stând întins, cu ochii închiși și căștile pe urechi, înaintea unui meci din perioada turneului de la llkely, primesc un apel video de la iubita mea. Era foarte entuziasmată și nu știa cum să îmi dea vestea cea mare. După ce mi-a spus că vom fi părinți, am rămas blocat și nu am mai știut ce să spun de fericire. De fapt, am spus un simplu: interesant... Realizând că eram într-o ușoară stare de șoc, mi-a dat puțin timp să înmagazinez informația. M-am ridicat imediat și am fugit către antrenorul meu, Andrei Pavel, care se uită la un meci de tenis, să îi spun vestea cea mare. Eram amândoi foarte fericiți. Am văzut entuziasmul pe față lui când a început să îmi povestească cum a fost pentru el atunci când a fost pus în aceeași situație”, povestește Marius Copil.

Cu toate că era fericit din cale afară, Marius Copil nu s-a grăbit să își anunțe părinții, jucătorul de tenis povestind, plin de umor, cum a primit mama sa vestea. ”Părinților le-am spus abia după 1-2 săptămâni. Discuția cu mama a fost comică și a sunat cam așa: Eu: ”Mama, vom avea un nou membru în familie!”. Mama : ”Oooo, l-ai dat pe Thor la montaj? I-ai găsit o pisica? (pentru cei care nu știu, Thor este motanul meu)””, a mai povestit Marius Copil.

Bucuria jucătorului de tenis este cu atât mai mare cu cât Marius Copil este liniștit și pentru că frumoasa lui iubită nu are niciun fel de probleme., a mai spus Marius Copil.

Marius Copil are o iubită fotomodel

Ajuns pe locul 156 in lume, Marius Copil este totusi cel mai bine clasat roman in ierarhia de simplu. Și se mai poate lăuda cu ceva! Ramona, iubita lui, se poate lăuda cu forme de fotomodel, iar de-a lungul timpului a făcut senzație pe conturile de socializare datorită pictorialelor provocatoare, care-i pun in evidență calitatile fizice. Ramona, iubita lui Marius Copil postează, în special, poze din vacanțele exotice sau selfie-uri făcute în dormitor, care adună sute de like-uri.