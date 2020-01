Totul părea bine, chiar frumos în relația pe care o avea cu Ștefan Manolache, dar, cu toate acestea, între Andreea Antonescu și iubitul ei s-a întâmplat ceva... chiar ieri. Andreea Antonescu a confirmat despărțirea de Ștefan Manolache, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

”Da, ne-am despărțit”, ne-a confirmat informația Andreea Antonescu. Motivele, ne-a explicat talentata artistă, sunt ușor... difuze, dar decizia lor este una cât se poate de serioasă. ”Noi am decis ca în relația pe care o avem să stăm atât timp cât ne simțim bine amândoi. Ieri am fost la Iași, am discutat și... ne-am despărțit. Nu pot să explic exact din ce motiv, dar lucrurile sunt clare acum pentru mine, nu mai sunt într-o relație cu Ștefan”, ne-a spus Andreea Antonescu.

Mai mult chiar, decizia celor doi este una care pare definitivă cu privire la despărțire. Mai exact, atât Ștefan Manolache, cât și Andreea Antonescu și-au șters toate fotografiile de pe conturile de socializare cu ei împreună și, acum, nici nu se mai urmăresc pe Instagram.

Andreea Antonescu a explicat că în relația pe care a avut-o cu Traian Spak nu s-a pus niciodată problema unor infidelități, așa cum s-a speculat după ce a lansat, recent, o melodie care i se potrivește ca o mănușă și care pare să fie inspirată din viața ei din ultima perioadă. ”Sunt persoana care nu caută. Nu căuta pentru că vei găsi, ce rost are? Întotdeauna, de fiecare dată când am fost în țară am avut foarte multă treabă, n-am stat să mă gândesc la alte lucruri, n-am stat vreodată să îl sun pe Traian, să îl controlez, să văd unde e, cu cine e, de ce e, nu am stat să îi caut în telefon și nici nu aș face așa ceva... Nu am simțit lucrurile astea... Și dacă s-ar fi întâmplat , eu una nu am aflat și nici nu aș vrea să știu... Bine-voitori au mai tot fost pe lângă mine care mi-au sugerat, care au încercat să îmi transmită, dar nu am stat să îi ascult. Nu vreau, atât timp cât mi-e bine, nu are rost să îmi complic viața, îmi plac lucrurile simple, în general...”, ne-a spus, în exclusivitate, Andreea Antonescu.

”Nu mai avem aceleași visuri și drumurile noastre nu se mai intersectează. Decât să fim doi oameni triști într-o relație prefer să fim doi oameni fericiți care sunt prieteni și care știu ce scop au în această viață: Sienna. Noi ne înțelegem foarte bine în continuare... (...) El nu cred că este la fel de împăcat cu această despărțire și... (...) Pentru bărbați este ceva mai dificil, culmea, am remarcat acest lucru. Bărbații suferă mai mult decât noi, femeile...”, a mai spus, în studioul WOWbiz.ro, Andreea Antonescu care, până de curând, se iubea cu Ștefan Manolache.