Marcel Pavel publică rezultatele testelor COVID-19

In articol:

Marcel Pavel este internat în spital și diagnosticat cu o dublă pneumonie și cu COVID-19. Boala a survenit după filmările pentru o emisiune tv alături de Ozana Barabancea, Andreea Bălan și Andrei Ștefănescu.

Citeste si: Covid-19, lovitură fulgerătoare la Antena 1. Alte 9 cazuri au fost confirmate

Artistul este internat în spital de câteva zile și au apărut acuzații grave pe pagina lui de Facebook. Unii internauți, l-au acuzat pe Marcel Pavel că a fost plătit să declare că este bolnav de coronavirus.

Marcel Pavel, acuzat că este plătit să declare că este bolnav de COVID. Artistul nu crede în existența coronavirusului: „Cât să fii de câine și de bătut în cap și să îmi spui asta tocmai mie!”

Marcel Pavel a avut o reacție virulentă pe rețelele de socializare după ce a fost acuzat că a primit bani să declare că este bolnav de coronavirus.

Citeste si: Armin Nicoara, Regele Saxofonului, la un pas să ia COVID-19 după o emisiune tv! ”Nici nu știu ce să mă fac, eu chiar sunt în grupa de risc maxim”

Artistul a postat un mesaj în care explica că are o dublă pneumonie, „corelată cu acest nenorocit de COVID-19”. Astfel, în dimineața zilei de sâmbătă, 20 iunie, artistul a postat un alt mesaj în care s-a dezlănțuit la propriu.

„Bună dimineața, dragi prieteni! Am văzut cu câtă răutate au privit și privesc unii oameni (dacă-i pot numi așa...), faptul că eu trec prin momente extrem de dificile ale vieții mele! Repet, am fost diagnosticat cu dublă pneumonie, o afecțiune gravă a plămânilor necesitând un termen foarte îndelungat pt a mă vindeca! Unii indivizi care au venin în loc de sânge au îndrăznit să scrie pe pagina mea că am fost plătit ca să mă îmbolnăvesc de plămâni și stau în spital în jur de 2 săptâmâni...! Cât să fii de câine și de bătut în cap și să îmi spui asta tocmai mie! Fraților, eu sunt o persoană cu coloană vertebrală, dreaptă, nu am fost, nu sunt și nici nu o să fiu niciodată implicat politic, clar!”, a spus Marcel Pavel pe rețelele de socializare.

Citește continuarea aici

Marcel Pavel publică rezultatul testelor pentru coronavirus

Siderat de acuzațiile care i-au fost aduse, Marcel Pavel a luat hotărârea de a publica rezultate testelor pentru a înlătura orice suspiciune.