Boris Johnson l-a sfidat pe Vladimir Putin, în fața poporului său. Discursul tranșant pe care l-a avut în limba rusă: "Dacă aţi şti ce se întâmplă, nu aţi sprijini războiul lui"

Boris Johnson a recurs la un gest surprinzător, după masacrul de la Bucha. Prim-ministrul britanic l-a sfidat pe Vladimir Putin chiar în fața poporului său. Într-un mesaj adresat rușilor, în limba lor maternă, oficialul le-a cerut acestora să nu mai creadă în propaganda lansată de liderul de la Moscova.

Boris Johnson a hotărât să facă cunoscute acțiunile lui Putin și în rândul rușilor, care, spune el, "merită să știe adevărul" despre războiul din Ucraina.

Într-un mesaj înregistrat în rusă și engleză, prim-ministrul Marii Britanii a ținut să povestească despre întreaga situație din Ucraina, punând accentul pe masacrele de la Bucha și Irpin: "Atrocităţile comise de trupele ruse în Bucea, Irpin şi în alte părţi ale Ucrainei au oripilat întreaga omenire. Masacrarea civililor, ucişi prin împuşcare, cu mâinile legate. Femei violate în faţa copiilor lor mici. Trupuri arse într-un mod crud şi aruncate în gropi comune sau împrăştiate pe străzi." , a transmis Boris Johnson, într-un mesaj înregistrat, postat pe contul personal de Twitter.

Prime Minister @BorisJohnson to the Russian people: You deserve the truth. You deserve the facts.



