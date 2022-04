Președintele Ucrainei a ținut primul discurs în fața Consiliului de Securitate ONU de la începutul războiului: „Următorul pas ar fi să vă dizolvați”

In articol:

Președintele ucrainean a criticat ONU pentru ineficiența sa în a opri războiul început de Rusia într-un discurs foarte acid. Zelenskyy vede doar două opțiuni după dovezile apărute despre masacrul din Bucha: pedepsirea Rusiei sau dizolvarea ONU.

Zelensky: "We're dealing w/a state that's turning the veto [of] the UN Security Council into the right to die. This undermines the whole architecture of global security & allows them to go unpunished so they're destroying everything that they can...are you ready to close the UN?" pic.twitter.com/McuCzjMPHo