Ioan Florin Anghel, tânărul crescut într-un lagăr de concentrare

Ioan Florin Anghel a trecut prin momente greu de imaginat. El a fost abandonat de mamă într-un orfelinat la trei zile după ce l-a născut, iar apoi a ajuns în lagărele de concentrare. Acolo, a fost supus unor chinuri înfiorătoare.

Tânărul, botezat de fostul președinte Emil Constantinescu, este și în prezent respins de cea care i-a dat naștere. Ioan a povestit într-o emisiune televizată cosmarul prin care a trecut de-a lungul vieții.

Ioan a crescut în lagărele de concentrare

Bărbatul a mărturisit că a fost abandonat de mama sa într-un orfelinat, după ce a văzut că a născut un băiat. El a ajuns ulterior în lagărele de concentrare, la Săpânța. Ioan spune că acolo a fost ținut în lanț și batjocorit.

„Sunt un copil care a crescut în orfelinat, părăsit de părinți la 3 zile. (...) Am ajuns în lagărele de concentrare. Eram legat de lanțuri, la Săpânța. Ne spuneau că suntem copiii ratați ai societății. Mâncam grâu de porci. Noroc cu un canal de televiziune din afară care au făcut reportaj și ne-au scos pe unii de acolo. M-a crescut leagănul, orfelinatul”, a povestit Ioan.

Botezat de un președinte

Ioan a povestit că a avut norocul de a fi botezat de fostul președinte Emil Constantinescu datorită talentului lui muzical. Tânărul spune că el i-a cerut să-l boteze, iar acesta a acceptat să-i îndeplinească dorința.

„Având în vedere că eu am fost tenor pe timpul lui Ceaușescu, după a venit Iliescu, am cântat și la el și după la Constantinescu. L-am rugat să mă boteze. Am fost botezat la 18 ani”, a adăugat bărbatul.

Respins de mamă a doua oară

Ioan Anghel a mărturisit că a mers să-și viziteze mama, însă ea a refuzat să discute cu fiul ei.„E a doua oară când refuză să vorbească cu mine și să îmi trântească ușa în nas. Când am fost la 16 ani să o caut, să îmi fac un act de identitate, mi-a trântit ușa în nas. Soțul actual m-a amenințat cu cuțitul că îmi taie gâtul”, a mai povestit tânărul.