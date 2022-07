Brad Pitt și-a refăcut viața, la 6 ani de la divorțul de Angelina Jolie! A fost văzut în Paris alături de noua iubită

In articol:

Brad Pitt și-a refăcut viața, după divorțul de Angelina Jolie care a avut loc în urmă cu 6 ani. Actorul nu și-a pierdut speranța, se pare, și a decis să mai dea o șansă iubiri.

După o perioadă îndelungată în care a suferit în urma despărțirii, chiar dacă a trecut printr-o durere imensă, în viața a actorului pare că s-a reaprins flacăra pasiunii.

După 6 ani de la despărțirea de actrița Angelina Jolie, Brad Pitt a decis să-și mai dea o șansă și să se îndrăgostească, după o perioadă lungă de singurătate. Actorul se vede cu o femeie în prezent. Pentru moment, nu este vorba despre o relație serioasă, pe care să o facă publică.

Brad Pitt iubește din nou

Brad Pitt se întâlnește cu o femeie, conform presei internaționale. Actorul încă nu a decis să facă un anunț oficial în această direcție și nici nu a oferit detalii despre cea care este acum în viața lui.

Pentru moment, nu a fost dezvăluită identitatea misterioasei iubite a lui Brad Pitt. Cei doi au fost văzuți pe data de 18 iulie, în Paris.

„E într-o relație, dar nu e ceva serios”, a punctat sursa în legătură cu Brad Pitt, potrivit aceleiași surse menționate anterior.

Angelina Jolie a ieșit cu fostul său soț, Jonny Lee Miller, la o întâlnire

Brad Pitt a suferit în urma divorțului de Angelina Jolie

La câteva luni de la divorțul de Angelina Jolie, Brad Pitt a recunoscut că el a fost cel care a contribuit la divorțul de fosta soție. Se pare că viciile au fost cele care au avut un cuvânt serios de spus în ceea ce privește căsnicia sa. Dependența de alcool i-a influențat negativ viața de familie, astfel că, în mod inevitabil, relația pe care a avut-o cu Angelina Jolie a ajuns la final la un moment dat.

„Nu-mi amintesc să fi avut o singură zi după ce am terminat facultatea în care să nu fi băut alcool sau să nu fi fumat o ţigară cu marijuana. Sunt cu adevărat fericit că am renunţat la aceste lucruri. Am renunțat la toate, cu excepţia alcoolului, atunci când mi-am întemeiat o familie. Însă asta nu m-a ajutat să evit ce s-a intamplat în toamna anului trecut. Consumam prea mult alcool”, a spus Brad Pitt, făcând referire la momentul în care Angelina a înaintat actele de divorţ.

Brad Pitt și Angelina Jolie [Sursa foto: shutterstock]