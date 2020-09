Costel Alexe, ministrul Mediului, în control la Brașov [Sursa foto: brasovcity.ro ]

Ministrul Mediului a fost miercuri, 9 septembrie, într-o vizită la Brașov, unde a efectuat o verificare, pe teren, a autobuzelor electrice SOR, achiziționate de Primăria Brașov prin intermediul unei finanțări nerambursabile de peste 100 de milioane de lei, de la Administrația Fondului pentru Mediu.

Costel Alexe a declarat atunci că și-a dorit să vadă rezultatele proiectelor implementate pentru îmbunătățirea aerului. Ministrul spune că orașul are cele mai mari șanse să primul care să dispună de transport sută la sută electric.

,,Pentru că sunt astăzi în Brașov și, având în vedere că ieri am lansat în consultare publică Ghidul privind reducerea poluării și, evident, îmbunătățirea calității aerului, program finanțat prin AFM, de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, cu un buget aprobat pentru acest an de 480 de milioane de lei, am vrut să văd ce înseamnă beneficiile acestui program, într-o comunitate din țara noastră (Brașovul beneficiază de o finanțare nerambursabilă de la AFM, prin care a achiziționat 52 de autobuze electrice marca SOR, n.n.). Datorită și sprijinului Ministerului Mediului, Brașovul se îndreaptă astăzi cu pași repezi și, cred, că va fi primul oraș din țară cu transport electric 100%”, a declarat Costel Alexe.

Brașovul, primul oraș cu transport electric 100%[Sursa foto: brasovcity.ro ]

Ministrul Mediului, apel către primari

Ministrul Mediului a făcut un apel către administrațiile locale să investească în mijloacele de transport, astfel încât să reducă poluarea. „Trebuie să recunosc, domnule primar, că este o performanță de invidiat de toți ceilalți primari din țară. Cu ajutorul celor 480 de milioane de lei, puse la dispoziția AFM, alte 350 de mijloace de transport în comun, prietenoase cu mediu, și aici vorbim de troleibuze, tramvaie, autobuze, vor fi pe străzile din România.

Fac un apel la administrațiile publice locale din România, ca așa cum avem la Brașov Planul Integrat privind Calitatea Aerului, care a reușit să reducă poluarea în municipiu și în zona metropolitană prin investiții majore în infrastructură, în mijloacele de transport în comun, în spații verzi, să facă și ele aceste investiții. Atunci când cetățenii vor vedea că primăriile sunt interesate de mediu și pun la dispoziție mijloace de transport ecologice, vor renunța la autoturismele proprii și vor utiliza transportul în comun”, a declarat Costel Alexe.

În prezent, în municipiul Brașov circulă mai multe mijloace de transport prietenoase cu mediul:

– 26 de troleibuze Solaris (produse în Polonia)

– 14 autobuze electrice marca SOR (produse în Cehia)

Pe lângă cele 78 de mijloace de transport, altE 55 sunt în diferite faze de furnizare sau achiziție, astfel:

– 8 autobuze electrice

– 25 de troleibuze

– 10 autobuze hibrid

– 12 autobuze electrice

Cu un total de 133 de mijloace de transport electrice, sistemul de transport din interiorul orașul Brasov va putea fi acoperit de transportul electric.

SURSE: brasovcity.ro