Breaking news! Masca devine obligatorie pe litoralul românesc. Ce restricții se mai impun de la 1 august?

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta a decis ca masca de protectie sa devina obligatorie in spatiile deschise in toate statiunile de pe litoralul romanesc al Marii Negre, in intervalul 18.00 - 24.00.