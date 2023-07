Briana și-a pierdut băiețelul de 2 ani după ce l-a dus să înoate într-un izvor termal! Femeia a postat imagini sfâșietoare cu micuțul pe patul de spital, înainte să se stingă: „Îmi rupe inima”

In articol:

Woodrow Bundy, un băiețel în vârstă de doar doi ani, a decedat miercuri, asta după ce timp de șapte zile s-a luptat pentru viața sa. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe micuț. Mama copilului, Briana Bundy a mers cu el de urgență la spital, iar acolo specialiștii au crezut că suferă de meningită.

În realitate, s-a dovedit a fi un diagnostic extrem de grav, care a luat pe toată lumea prin surprindere.

Băiețelul contactase o amibă care îi mânca creierul, denumită Naegleria fowleri, motiv pentru care nu a avut nicio șansă de supraviețuire, relatează Mirror.

Un băiețel de doar doi ani a murit din cauza unei amibe care îi mânca creierul

Familia băiatului este devastată de vestea cumplită pe care au primit-o. Nicio secundă nu s-au așteptat ca o ieșire la lacul termal să se transforme într-o tragedie și mai ales, ca băiețelul să piardă lupta cu viața într-un mod atât de tragic și la o vârstă atât de fragedă.

Se pare că bacteria pe care a contactat-o este una foarte gravă, întrucât șansele de supraviețuire sunt doar de 3%. În zadar, medicii au încercat să îl salveze, însă nimic nu s-a mai putut face. Wooderow Bundy s-a luptat pentru viața lui timp de șapte zile până când, într-un final, corpul lui a cedat.Mai mult decât atât, simptomele în cazul acestei afecțiuni apar la doar o săptămână și printre acestea se numără durerile de cap, greața, stări de vomă și chiar și halucinații.

Mama băiatului, Briana Bundy, a postat un mesaj emoționant pe contul său de Facebook în care spunea că este primul pacient care s-a luptat timp de șapte zile cu această boală mortală, întrucât nimeni nu reușise să supraviețuiască mai mult de trei zile.

„A luptat timp de 7 zile. Nu a supraviețuit nimeni mai mult de 3 zile până acum.

Știu că am avut cel mai puternic fiu din lume. El este eroul meu și voi fi întotdeauna recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că mi-a dăruit cel mai bun băiețel de pe Pământ.(...) ”, a scris mama lui Woodrow Bundy pe rețelele de socializare.

În urmă cu doar o zi, Briana Bundy a postat un alt mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare pentru a-i aduce un ultim omagiu fiului său.

„E 1 dimineața și nu pot dormi. Nu pentru că sunt tristă, ci pentru că sunt copleșită. Sunt copleșită de revărsarea dragostei pentru băiatul meu dulce. Azi a fost dificil, dar atât de frumos. Am călătorit 100 de mile pentru a face aranjamente pentru băiatul nostru.(...) Drumul spre casă a fost atât de lung, dar mi-aș fi dorit să dureze mai mult. Casa pe care am împărțit-o este o explozie a băiatului nostru. Petele de pe covor, amprente de mâini pe toți pereții. Nu sunt sigură dacă este murdărie, ciocolată sau caca, dar este frumos. Jucăriile se întorc. Coji de fistic ascunse peste tot și resturi de lemn dulce pe tocurile ușilor. Nu-mi doresc o casă curată în seara asta. Woodrow a fost o minge de distrugere de la soare până la apus și mi-e dor de el. Stau pe scaunul nostru unde am petrecut multe nopți uitându-mă la filme cu John Wayne și prințese.(…)

Îl aud și îl simt și nu vreau să închid ochii pentru că s-ar putea să-mi fie dor de el. Astăzi am putut organiza un omagiu minunat și a fost posibil cu ajutorul prietenilor, familiei și multor străini din toată lumea. Da, lume! Micul oraș natal al lui Woodrow, de 1.200 de locuitori, nu era suficient de mare pentru spiritul său, așa că s-a răspândit. Sunt atât de recunoscător pentru toată dragostea și rugăciunile. Oricât de mult îmi rupe inima să-i văd poza peste tot, sunt uimit că atât de mulți l-au adoptat ca pe copilul lor. El a fost o forță de luat în seamă. A naibii de amibă care mănâncă creierul nu a putut să-i aducă la tăcere mesajul. „Trăiește repede, iubește din greu și râzi mereu.”, a scris aceasta pe Facebook.