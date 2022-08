Brigitte Pastramă, apariție de senzație într-un costum de baie minuscul. Bruneta a atras toate privile pe plajă

In articol:

Brigitte Pastramă este una dintre cele mai controversate vedete de la noi din țară. Este recunoscută pentru relațiile tumultuoase de care are parte inclusiv în prezent, dar și pentru formele sale bine conturate în cabinetul medicului estetician. Recent, căsnicia brunetei a fost amenințată de noi certuri și situații nefericite, fiind la un pas de divorț.

Chiar dacă nu are o relație mult prea liniștită, a reușit să depășesc orice obstacol alături de Florin Pastramă, iar acum se declară pe deplin o femeie fericită, în viața căreia a apărut soarele, după o lungă perioadă cu nori negri.

Brigitte are 45 de ani, însă se menține de minune la această vârstă. Are un trup tras prin inel, iar kilogramele în plus nu sunt deloc o problemă pentru ea. Bruneta nu se sfiește să apară în costum de baie la plajă ori de câte ori are ocazia. Se afișează mândră pe rețelele de socializare de pe plajele de fițe din țara noastră, în costume de baie minuscule.

Brigitte Pastramă are un trup tras prin inel

În această perioadă, Brigitte și Florin Pastramă au decis să ia o pauză de la muncă și responsabilități și să plece într-o vacanță la mare. Bruneta nu a pierdut vremea, a intrat în apă și a făcut o serie de fotografii în costum de baie. Brigitte se mândrește cu formele sale. După perioada de la începutul anului în care a avut probleme cu greutatea, bruneta parcă a renăscut. La acea vreme, a declarat că a dus o luptă grea cu sportul și alimentația de dietă, însă se pare că i-a mers de minune și nu

s-a lăsat până nu a obținut ceea ce și-a dorit.

Florin Pastramă este un soț tare mândru, dovadă în acest sens este chiar descrierea pe care a lăsat-o în dreptul unei fotografii cu Brigitte Pastramă pe rețele de socializare.

„My love”, a scris Florin Pastramă în dreptul fotografiei cu soția sa, în costum de baie.