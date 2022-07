Cum s-au împăcat, de fapt, Brigitte și Florin Pastramă! Gestul neașteptat făcut de soțul ei : „Am rămas șocată. Era să mă preling pe jos”

In articol:

Brigitte și Florin Pastramă au trecut print-un impas în mariaj în urmă cu puțin timp.

Nu este pentru prima dată când cuplul este în situația asta, însă de data aceasta păreau mai hotărâți ca niciodată să pună punct relației și să divorțeze. Bruneta este cea care a făcut anunțul în cadrul unui eveniment monden atunci când a dezvăluit că timp de trei ani a trăit într-o „mocirlă”. Din acel moment, vedeta de televiziune a șters toate imaginile în care apărea alături de soțul ei și au început să se înțepe prin diverse citate biblice. Acum, cei doi s-au împăcat și sunt mai fericiți ca niciodată!

Brigitte și Florin Pastramă [Sursa foto: Instagram]

Brigitte a fost la un pas să leșine, după gestul făcut de Florin Pastramă! Cei doi se înțeleg mai bine ca niciodată

Fix în ziua în care ar fi trebuit să sărbătorească trei ani de căsnicie, cei doi erau separați și certați. Florin nu a mai putut suporta să stea departe de Brigitte așa că a sunat-o și a făcut primul pas spre împăcare.

Bruneta a fost la un pas să leșine atunci când i-a răspuns la telefon și l-a auzit ce i-a zis.

Totul s-a întâmplat în timpul unei ședințe de recuperare după intervenția chirurgicală pe care a suferit-o în urmă cu câteva săptămâni, după ce se despărțiseră. Acum, fosta soție a lui Ilie Năstase spune că ea și actualul ei partener se înțeleg mai bine ca niciodată.

„Fix atunci ne-am împăcat, la trei ani de la căsătorie. M-a sunat Florin și mi-a spus, ”La mulți ani, iubirea mea!”. Am rămas șocată. Era să mă preling pe jos. Făceam un tratament de recuperare după operație și era să-mi pice ceaiul din mână, când am auzit. Acum, suntem într-un moment în care suntem, ca și cuplu, fericiți”, a povestit Brigitte pentru Fanatik.ro .

Brigitte și Florin Pastramă [Sursa foto: Instagram]

Brigitte Pastramă, nevoită să se opereze după ce a fost infectată cu coronavirus

Bruneta a trecut prin multe în timpul despărțirii de soțul ei. Ea a fost supusă unei operații la stomac de îndepărtare a unei glande care i-a fost afectată în urma infectări cu virusul SARS-CoV-2. Mai mult, Brigitte Pastramă trebuie să țină acum o dietă riguroasă, căci nu are voie să mănânce foarte multe alimente care i-ar putea face mai mult rău decât bine.

„După Covid, am avut o problemă… După cum se știe, anumite persoane au rămas cu tot felul de sechele după Covid. Mie mi-a fost afectată o glandă care este pe stomac și am avut, de exemplu, glicemia 320 cu 140 tensiune. Medicul mi-a scos un perete de pe stomac cu tot cu glandă. Adică, asta-i operația! Și, în momentul de față, la petrecerea Sarei am gustat foarte puțin dintr-o prăjitură. Ideea este că, din cauza sănătății mele, nu pot mănânc aproape nimic. Am un regim de viață foarte strict”, a mai spus bruneta pentru sursa menționată mai sus.