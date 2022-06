Brigitte Pastramă are emoții mari pentru fiica ei înainte de evaluarea națională: „Dacă aș putea învăța în locul ei, aș face-o!” | EXCLUSIV

In articol:

Brigitte Pastramă este foarte emoționată pentru Sara, care va face, în zilele următoare, pasul cel mare către clasa a IX-a.

Brigitte Pastramă: „Ea trebuie să ajungă singură la concluzia că face ceea ce i se potrivește și ceea ce-i oferă și un viitor.”

Sentimentele pe care le trăiește Brigitte în această perioadă i-au adus aminte de vremea când intra ea la liceu, care a coincis cu căderea regimului comunist din România.

Evaluarea Națională începe marți, 14 iunie, cu proba de Limba și literatura română, după care urmează cea de Matematică, pe 16 iunie. Sara învață de zor ca să prindă trenul către liceul favorit și Brigitte se asigură că fata ei nu se lasă niciun moment pe tânjeală. Totul ca, pe 30 iunie, când se afișează rezultatele finale, cele două să aibă motiv de petrecere, într-o perioadă mai grea din punct de vedere personal pentru familia lor.

„Trece în clasa a noua. Am emoții foarte mari pentru ea! Ea nu cred că realizează! Zilnic stau pe capul ei, să învețe, să mai meargă la meditații, să mai ceară profesorilor o oră de meditație. Dacă aș putea să învăț eu în locul ei, aș învăța, dar mă depășește deja tot. Nu am cum să mă mai întorc în clasa a opta spre a noua.(...) O susțin din toate punctele de vedere! Să ne ajute Dumnezeu să trecem cu bine de toate, că sunt multe examene, sunt multe trepte. Să sperăm că nu se abate de la drum. Ea știe ce vrea să facă. Eu nu doresc să-i impun ceva. Ea trebuie să ajungă singură la concluzia că face ceea ce i se potrivește și ceea ce-i oferă și un viitor”, a mărturisit Brigitte într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Florin Rusu și Bianca Pop s-au despărțit: „Nu pot să stau să îi bag mințile în cap”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Dincolo de liceu, fiica lui Brigitte își dorește ca, într-o zi, să își ia diploma în drept.

„Încerc să învăț, chiar încerc. Sper să iau bine. Sper să intru la un liceu bun. Vreau să mă duc la un liceu economic, ca să dau la drept. Vreau să fiu notar”, le-a spus Sara jurnaliștilor WOWbiz.

Citeste si: Brigitte și Florin Pastramă, dovada că s-au împăcat! Cum s-au dat de gol cei doi în mediul online

Brigitte Pastramă: „Dacă ne prindeau cu ciorapi de culoarea pielii, ne puneau absențe la toate materiile.”

Toată aventura prin care trece Sara acum i-a reamintit lui Brigitte de momentul în care intra ea la liceu. Regimul comunist impunea o conduită foarte strictă în școli, dusă, nu de puține ori, la extrem, lucru de care Brigitte se bucură că este doar o amintire acum.

„Eu am prins fix Revoluția. Chiar a fost un an mai ciudat, în sensul în care eu am studiat, atunci, la un liceu german, ca Sara, după care am trecut la un colegiu și au fost mult mai multe restricții decât în ziua de azi. Veneau prin clase și, dacă ne prindeau cu ciorapi de culoarea pielii, ne puneau absențe la toate materiile. Nu mai există așa ceva în ziua de astăzi!”, a declarat Brigitte Pastramă pentru WOWbiz.ro.