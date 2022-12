Brigitte Pastramă, despre sacrificiile făcute pentru a cumpăra casa în Dubai! Bruneta nu are regrete: „Dacă ești găsit cu chestii interzise, pedeapsa e capitală”

In articol:

Brigitte Pastramă se numără printre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc, iar recent, vedeta a vorbit deschis despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a achiziționa casa din Dubai, cu precizarea că nu are absolut niciun regret privind acest aspect.

Mai mult decât atât, bruneta a făcut o serie de declarații și despre stabilirea sa în Dubai, dezvăluind și care sunt planurile ei de viitor în perioada următoare.

Concret, soția lui Florin Pastramă a scos din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 400.000 de euro pentru a-și achiziționa casa din Dubai, însă cu toate acestea, vedeta a mărturisit că nu este pregătită să părăsească definitiv țara natală, deși este îndrăgostită de cultura arabă.

„Nu ne mutăm chiar definitiv. Am găsit o țară unde, în momentul în care ai intrat în ea, te avertizează că, dacă ești găsit cu chestii interzise, pedeapsa e capitală. Plus de asta, este o țară în care, dacă furi, ți se taie mâna. Este o țară frumoasă, o țară binecuvântată. Eu fac niște sacrificii pentru asta. Nu mă voi muta 100%, dar decizia e luată, eu am investit deja. De un an și ceva cochetam cu chestia asta, dar nu pentru a mă muta, era așa un vis”, a dezvăluit Brigitte Pastramă, în cadrul unei emisiuni TV.

Brigitte și Florin Pastramă [Sursa foto: Instagram]

Brigitte Pastramă susține că traiul din Dubai este mult mai ieftin decât cel din România

Brigitte Pastramă a declarat în nenumărate rânduri că apreciază cultura arabă, dar și că este și îndrăgostită de traiul din Dubai, având în vedere că este mai ieftin decât cel din România, potrivit spuselor sale.

Locuința din Dubai a vedetei are 130 de metri pătrați și are două dormitoare, trei băi, un living și o curte. De precizat este că, bruneta și-a îndeplinit visul de a-și achiziționa o casă în Dubai datorită lui Mircea Brânzei, soțul Denisei Tănase, afacerist la care mulți români au apelat pentru astfel de servicii.