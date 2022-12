„Era să mor!” Brigitte Pastramă, urmărită de problemele de sănătate. Ce s-a întâmplat cu bruneta: „Nu mi-am făcut injecții în burtă ca să slăbesc”

In articol:

Brigitte Pastramă are o căsnicie fericită cu alesul inimii sale, o carieră de succes și o situație financiară foarte bună, așa că ar trebui să fie foarte fericită.

Din păcate, cele care aduc nori negrii în viața ei sunt problemele de sănătate, care nu îi dau pace.

Vedeta a trecut prin clipe grele în ultima perioadă, din cauza problemelor de sănătate. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Fiica lui Brigitte Pastramă și-a făcut iubit! Sara e îndrăgostită lulea la 15 ani

Citeste si: HOROSCOP pentru anul 2023. Pentru nativii unei zodii, anul 2023 ar putea începe cu cheltuieli!- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

Brigitte Pastramă s-a confruntat cu un început de diabet

În ultima perioadă, Brigitte Pastramă a slăbit foarte tare, lucru pe care l-au observat și fanii acesteia. Pentru a lămuri lucrurile, vedeta a mărturisit că nu și-a propus să piardă kilogramele, ci este consecința problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

Bruneta spune că a avut parte de un început de diabet, care îi afectează destul de tare starea de spirit.

Pentru a nu ajunge la complicații și mai mari, vedeta a făcut și tratament injectabil.

Mai mult decât atât, bruneta a mărturisit că regimul ei alimentar a suferit drastice modificări, pentru că nu poate mânca o mare varietate de preparate culinare, fiindcă se teme de efectele negative pe care le-ar putea avea asupra organismului ei.

„Nu mi-am făcut injecții în burtă ca să slăbesc, ci am fost bolnavă. De la boală am slăbit, am avut început de diabet, de tip 2, dar asta a fost acum șase luni. Am scos glanda, era de tip 2 și se scoate glanda, iar eu am scos-o. Nu am mai putut să mănânc foarte mult timp și oricum n-am voie să mănânc trei sfert din cartea de bucate, pentru că era să fac pancreatită la două săptămâni după operație. Am ajuns de două ori la urgențe, mi-a dat soacra mea salată de vinete, am mâncat și era să mor, să dau în diabet de tip 1 și sunt foarte atentă. Am 70% din chestii pe care nu le mănânc, mănânc batoane și proteine mai mult”, a povestit bruneta, în cadrul unei emisiuni TV.

Citește și: „Prefer să iau mereu o rochie din dulap decât să împrumut una!” Unde zboară Brigitte Pastramă pentru haine de mii de euro?| EXCLUSIV