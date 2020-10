Scene șocante în ediția din această seară a reality show-ului „Brigitte și Pastramă”. Dacă Brigitte și-a început ziua cu râsete și voie bună,iată că lucrurile au luat rapid o turnură neplăcută. Robi a făcut o scenetă,acuzând că nu a fost respectat, iar vedeta i-a răspuns că nu vrea să se facă de râs.

„Eu vreau să fiu respectat, bă! În orice casă aș fi, eu am oferit respect, vreau respect!”, a spus Robert.

Rămasă la masă cu Florin Pastramă și cu nașii, Brigitte nu a mai rezistat și a cedat nervos, începând să plângă în hohote. Bruneta și-a amintit de cum relația ei cu Ilie Năstase a fost distrusă de Robert și a cerut ajutorul divinității să scape de chin.(Citește și:Adevărul nespus din scandalul dintre Brigitte Pastramă și Raluca Podea! Dezvăluiri șocante din timpul relației cu Ilie Năstase

„Băi, eu înțeleg dacă greșesc cu ceva, dar eu nu trebuie să plătesc pentru greșelile lui. A sărit să îl bată pe Ilie și am zis că eu nu mai suport, prin câte am trecut ani de zile și cât m-a chinuit! El mi-a distrus o familie și nu o să-i îngădui să mi-o distrugă și pe a doua. Doamne, Tată, te rog, ajută-mă!”, a spus Brigitte, printre suspine.

Brigitte Pastramă trebuie să-și despăgubească fiul. Sunt mulți bani la mijloc

De asemenea, Robert are de primit de la mama sa, Brigitte Pastramă, o sumă mult mai mare de bani decât cea promisă. Băiatul a găsit acte care arată că are drepturi de moștenire, deşi au trecut aproape doi ani de când fiul lui Brigitte Pastramă a devenit major, el nu a primit banii din ceea ce i se cuvenea de la tatăl său.

Vedeta spune că nici n-o să-i dea nici un leu sau euro, până ce Robert n-o să demonstreze că este un băiat serios, cu gânduri serioase de viitor, care să-i ofere garanţii că nu va cheltuii banii primiţi moştenire. Asta cu toate că legea spune că imediat ce a împlinit vârsta majoratului, Robert ar fi trebuit să intre necondiţionat în posesia acestor bani, de care are dreptul să dispună cum vrea.