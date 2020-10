Brigitte si Florin Pastrama sunt in mijlocul unui scandal urias

Mai exact, după ce Brigitte Pastramă a decis să părăsească emisiunea lui Capatos în momentul în care Raluca Podea a intrat prin telefon, lucrurile s-au precipitat în scandalul în care sunt aduse acuații de șantaj, de recuperări de sume mari și alte probleme care țineau, cel puțin până acum, de cuplul pe care Florin Pastramă l-a format cu fotomodelul și cu femeia de afaceri.

In articol:

Mai exact, turbată de furie pentru că în emisiunea lui Capatos nu a fost respectată înțelegerea anterioară – legată de faptul că nu se va discuta despre Raluca Podea și nici că fotomodelul nu va intra în direct ca să se vorbească despre presiunile pe care aceasta le-ar face la adresa lui Brigitte și Florin Pastramă – femeia de afaceri a părăsit, nervoasă, emisiunea la care fusese să își promoveze de fapt reality-show-ul.

Iar la plecare, pentru că era îngrijorată de starea psihică a lui Brigitte, una dintre amicele acesteia a sunat-o imediat și acela a fost momentul în care femeia de afaceri s-a dezlănțuit, cu adevărat, și a povestit ce se petrece între ea și Raluca Podea, cu adevărat. Iar reporterii WOWbiz.ro au aflat totul, discuția cu pricina fiind una cât se poate de interesantă.

Brigitte si Florin Pastrama s-au casatorit dupa Ferma

”Mi-a spus Brigitte că, în momentul în care era în Austria, pentru operațiile de cancer, a fost descoperită cu HPV. Era supărată foc, mai ales că nu înțelegea de unde i s-a tras. Mi-a spus că atunci a început să îl caute pe soțul ei, de amante”, povestește sursa noastră.

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

”A luat la puricat toate desfășurătoarele telefonice ale lui Ilie și a descoperit câteva numere de telefon. Unul era cel al celebrei Cici, femeia pe care a și descoperit-o cu ajutorul unor paparazzi, din întâmplare. Alta era, culmea, zice Brigitte, chiar Raluca Podea. Brigitte mi-a spus că a și vorbit atunci cu Raluca Podea, că i-a spus că o va face praf...”, mai spune sursa noastră.

Brigitte si Florin Pastrama se iubesc de la Ferma

În altă ordine de idei, pare-se, între Brigitte și Raluca Podea nu s-a mai întâmplat nimic până când actuala doamnă Pastramă l-a întâlnit la Ferma pe Florin și s-au îndrăgostit, iar acum sunt căsătoriți. Doar că, îi dezvăluia Brigitte sursei noastre, situația e din ce în ce mai dificilă din cauza fostei logodnice a soțului ei. Iar Florin, precizează sursa noastră, știe toată tărășenia. ”Când vorbeam cu Brigitte a intrat și Florin. Mi-a spus că și el știa că Raluca a avut o relație cu fostul soț al lui Brigitte, că știu și cumnații lui, și sora lui, știe toată lumea. A și povestit cum s-a întâlnit Ilie cu Raluca, avea toate detaliile. Culmea, chiar Raluca i-a spus de asta, i-a explicat că totul s-a petrecut înainte de a avea o relație cu el, iar Florin a acceptat. Acum însă, e disperat de tot ce spune Raluca de el, așa că a avut o discuție cu Brigitte și, culmea, au descopeirt că lucrurile se potriveau ca într-un puzzle”, ne-a mai precizat sursa noastră.

Raluca Podea și Brigitte, scandal pentru banii lui Florin Pastramă

„M-a deranjat că mințea! Am primit mesajul ăla și am primit și un mesaj vocal. (...) Îmi vreau banii, că dacă nu, te distrug. Asta este deja faptă penală. Mai am și mesajul vocal. (...) Să zică „Doamne ajută” și să-mi aprindă o lumânare că n-am fost la Poliție. M-ai hărțuit și să nu mai vorbești pe subeictul meu, femeie. Vii tu să te dai mare victimă, potolește-te că plângerea penală se poate pune cinci ani de acum încolo!”, a spus Brigitte Pastramă. „Și-a făcut datorii și i-am spus că i le plătesc eu. Da, eu am luat bani de la mama ei, niciodată de la ea. I-am spus că îi dau ei, nu iau de la ea. Cu maică-sa aveam o altă relație. I-am spus maică-sii să ia bani de la mine pentru că Raluca nu îi dă înapoi. (...) Ea când a cerut banii de la Brigitte, eram în show”, a explicat și Florin Pastramă. Raluca Podea a fost contactată telefonic de cei de la „Xtra Night Show”, momentul care, de altfel, a provocat și plecarea lui Brigitte din platou.

Raluca Podea si Florin Pastrama erau logoditi

„Nu îmi place scandalul acesta și nu am de gând să le urmez circul. Omul ăsta a plecat la emisiune, eu i-am cumpărat tot. Era normal să vină și să-mi dea bani mie și familiei mele. Nu a făcut treaba asta. Am fost nevoită să apelez la niște oameni și să fac niște presiuni”, a spus Raluca Podea, recunoscând că, de fapt, are de gând să se răfuiască până în pânzele albe cu Florin și Brigitte Pastramă.