Brigitte Pastramă, mărturisiri cutremurătoare despre sarcina pierdută. Vedeta și soțul ei ar fi trebuit să fie acum părinți: "La 3 săptămâni am pierdut copilul..."

Brigitte și Florin Pastramă sunt unul dintre cele mai efervescente cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au vrut, la un moment dat, chiar să își mărească familia, însă planurile le-au fost date peste cap, din nefericire.

Vedeta a povestit abia acum prin ce clipe dificile au trecut, căci a pierdut o sarcină în urmă cu doi ani, imediat după căsătorie.

Brigitte și Florin Pastramă au apelat la inseminarea artificială

Brigitte a dezvăluit că ea și soțul ei își doresc foarte mult un copil și în trecut au apelat la ajutorul tratamentelor pentru a rămâne însărcinată mai ușor. Cei doi soți au ales inseminarea artificială acum doi ani, când s-au căsătorit și chiar urmau să devină părinți, însă totul s-a năruit la doar trei săptămâni de când au aflat marea veste.

Bruneta a pierdut copilul și a trecut printr-o perioadă extrem de grea, mai ales pentru că dorința de a deveni din nou mamă era una foarte mare: "Am făcut inseminare artificială în urmă cu doi ani, după ce ne-am căsătorit, și nu a reușit. Nu ține de noi, ci de Dumnezeu. Adică la 3 săptămâni am pierdut copilul. Ne-am dorit, un an și ceva ne-am rugat.", a declarat Brigitte Pastramă, pentru Ciao.ro.

"Dumnezeu a știut ce-i mai bine"

Chiar dacă au fost puternic afectați de pierderea sarcinii, Florin și Brigitte Pastramă au ajuns la concluzia că poate nu era momentul potrivit să devină părinți.

Mai mult, afacerista a povestit că și-a dat seama că ar fi fost destul de greu pentru ea să ducă sarcina în contextul actual, al pandemiei, pentru că ar fi fost non-stop îngrijorată de starea de sănătate a bebelușului: "Am dat înapoi timpul și ne-am dat seama cât de greu este pentru o femeie gravidă să treacă prin covid și vaccin, toate chestiile astea. Dumnezeu a știut că nu era timpul potrivit pentru asta și a avut grijă să nu fac copii în perioada asta. Aș fi fost în luna a 7-a când a început pandemia de covid. Ar fi fost un pic aiurea, dar Dumnezeu a știut ce-i mai bine pentru mine.", a mai adăugat soția lui Florin Pastramă, pentru sursa amintită.