Brigitte Pastramă, despre relația cu fostul iubit, Cornel Oană

Brigitte Pastramă a avut o relație cu un bărbat pe nume Cornel Oană, înainte de a-l întâlni pe Florin Pastramă și de a deveni soția lui. După ce ea s-a cuplat cu actualul ei soț, fostul iubit a mers la televizor de mai multe ori și a vorbit despre faptul că a fost înșelat.

Acum, Brigitte Pastramă a decis să facă lumină în privința relației pe care ar fi avut-o cu fostul iubit, Cornel Oană.

Am răspuns o singură dată la o întrebare și am lămurit situația de ce nu mai am magazinul. Am fost foarte rănită, la un moment dat, de tot ce mi s-a întâmplat în fosta căsnicie și așa am considerat eu atunci să încerc să fabric o persoană ca să arăt că sunt și eu sus și că pot să trec mai departe și că mă vrea și pe mine cineva.

Am investit într-un băiat, pe care l-am cunoscut pe net, iar el este hacker. Căutam o persoană care să îmi intre în conturile fostului meu soț pentru a afla cu cine mai vorbește. Așa l-am cunoscut.

El este cel care a intrat în contul fostului meu soț și mi-a montat și programul acela de copiere a WhatsApp-ului și apoi m-a consolat. Nu a fost niciodată o relație reală. Este vina mea și mi-o asum și nu doresc să se mai folosească de mine și de numele meu și să mai apară în presă pe subiectul meu”, a declarat Brigitte Pastramă pentru Cancan. â

Citeste si: Scene sexy pe mulți bani la shaormeria lui Brigitte Sfăt! Florin Pastramă nu a mai rezistat VIDEO EXCLUSIV

Brigitte Pastramă și Florin au vorbit despre sarcina pierdută

”Anul trecut mi s-a schimbat viața. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu eram un băiat de cluburi, nu aveam familie, dar îmi doream foarte tare. M-am rugat la Dumnezeu și a lucrat prin Brigitte. I-am cerut să-mi dea ce e mai bun pentru mine.

Ne-am cunoscut la greu, Brigitte a fost lângă mine și eu lângă ea. Este o persoană cu suflet de aur, dar și o gură mare. Eu sunt mai calm din fire, mai zâmbăreț. Le zic tuturor să aibă încredere în Dumnezeu. Domnul Iisus mi-a schimbat viața, tot cu ajutorul Lui o să fim trei, acum suntem doi”, a spus Florin Pastramă.

„După nuntă noi am forțat norocul. El și-a dorit foarte mult. Eu am știut că dacă nu e cu voia Lui nu se întâmplă, eu pe calea credinței de 10 ani. Știam că dacă forțezi și fac însămânțare nu o sa iasă bine. Am rămas, am avut doi, însă în trei săptămâni am pierdut. Acum nu mai vreau să încerc. Numai cu ajutorul Lui, când El consideră că este momentul o să avem și copii.

Florin a luat steroizi la un moment dat, iar doctorii spun că... sunt mai leneși. Anul asta a fost plin de încercări, nu a fost momentul. Mi-a părut foarte rău pentru el. Când mi s-a spus că nu mai sunt însărcinată mi-a fost foarte greu. Eu am simți că nu mai sunt. Brusc nu mai aveam grețuri, am simț. În perioada aia aveam niște supărări cu Florin. Nu eram certați, eram supărata din cauza prietenilor lui, anumiți prieteni care-și băgau coada. Anul asta a fost plin de încercări, nu a fost momentul”, a povestit Brigitte la Teo Show.