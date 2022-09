Brigitte Pastramă, pe culmile luxului! Vedeta și-a luat casă de 400.000 de euro în Dubai și un bolid de 150.000 de euro: „Era o achiziție pe care mi-o doream de mult”

In articol:

Toată lumea știe că Brigitte Pastramă adoră lucrurile scumpe, care pentru mulți oameni sunt doar un vis foarte greu de atins.

Bruneta nu a vrut însă să se limiteze și a tras tare ca să-și împlinească toate dorințele. Vedeta are propria afacere, care îi aduce bani frumoși în conturile bancare.

Brigitte Pastramă se bucură de viața opulentă pentru care a muncit. [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Procesul dintre Raluca Podea și Brigitte Pastramă continuă! Blondina i-ar fi cerut daune de sute de mii de euro soției lui Florin Pastramă

Citeste si: Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu, cea mai vârstnică mamă din România- kfetele.ro

Citeste si: Laurențiu Reghecampf reacționează, după scandalul cu Anamaria Prodan. Cum explică situația creată..- bzi.ro

Noile achiziții de lux pe care le-a făcut Brigitte Pastramă

Brigitte Pastramă se bucură de o viață de lux pe care, spune ea, o merită din plin, pentru că s-a străduit să aibă o situație financiară mai mult decât bună.

De această dată, vedeta și-a surprins fanii când i-a anunțat că a făcut o achiziție de sute de mii de euro pe plan imobiliar, și nu oriunde, ci la Dubai.

„Am fost în Dubai în urmă cu un an. Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine, am vrut să am ceva al meu unde să pot evada, să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie. Am avut mai multe încercări, la un moment dat m-am chinuit să recuperez avansul pe care îl dădusem pentru o locuință care nu era tocmai ok. Am apelat apoi la Mircea Brânzei care m-a ajutat foarte mult și mi-a oferit o soluție bună. Împreună cu el am găsit o casă într-o zonă foarte bună, o casă frumoasă, așa cum îmi place mie.Este o casă cu 2 dormitoare. Sinceră să fiu, am vrut cu trei, dar am băgat banii în afacerile din România. Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro, eu nu am optat pentru o plată în rate, am dat 70% din suma, urmând că peste 5 luni să achit și cei 30%, când primesc cheia și e gata”, a declarat Brigitte Pastramă pentru Click!

Însă locuința nu este singurul bun care a intrat în colecția brunetei. Tot în ultima perioadă, aceasta a vrut să-și schimbe mașina, așa că a apelat la una care atrage privirile oricui.

Citeste si: Brigitte Pastramă a dezvăluit de câte ori a trecut pe la medicul estetician: „De la unele operații era să mor”

„Era o achiziție pe care mi o doream de mult și a venit acum. Am terminat un leasing și am luat un altul, am trei mașini acum. Poate trimit una chiar un Dubai. Asta nouă e electrică, a costat 150.000 de euro. E normal că dacă muncești atât să-ți faci și cadouri”, a mai spus vedeta.