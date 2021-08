Brigitte Pastramă, schimbare radicală de look! Vedeta este de nerecunoscut

Brigitte Pastramă [Sursa foto: Instagram] 09:56, aug 9, 2021 Autor: Clara Ionescu

Brigitte și Florin Pastramă au anunțat că se retrag din viața publică, după ce au fost puși sub control judiciar. Cei doi sunt acuzați că au pus spre comercializare măști de lux contrafăcute. În acest sens, cei doi soți au luat decizia de a sta deoparte o perioadă de aparițiile mondene.

Celebra brunetă nu a putut să nu participe la aniversarea Vicăi Blochina, unde a întors toate privirile.

Brigitte Pastramă a luat pe toată lumea prin surprindere cu schimbarea ei de look. Soția lui Florin Pastramă a apărut așa cum rar a mai fost văzută. Vedeta a optat pentru o tunsoare în stil bob, blondă și cu șuvițe negre. Chiar dcaă este o posibilitate mare să fie o perucă, Brigitte Pastramă nu s-a sfiit să încerece o schimbare de look pentru acest eveniment. Ea a postat un videoclip de la petrecere, în care îi urează un călduros la mulți ani prietenei sale. Ea a fost acompaniată la petrecere alături de soțul ei, care a fost și el surprins cu un zâmbet larg pe față.

Brigitte Pastramă, dezvăluiri despre scandalul cu măștile contrafăcute

Brigitte Pastramă a mărturisit că nu a crezut că afacerea cu măștile este ilegală. Împreună cu soțul ei, cei doi au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile.

„Oamenii au interpretat total greșit atunci când am crezut că facem legal când am cumpărat de undeva mai multe feluri de măști și am vrut să câștigăm un ban.

Nu vândusem apartamentele și am vrut să câștigăm cinstit. Am cumpărat, conform legislației măștile sunt considerate de uz sanitar și nu am crezut că este infracțiune, chiar dacă au avut logo-uri pe ele.

Nu ai voie să faci asta pentru că este interpretabil. Noi am vândut obiecte de uz sanitar, dar lumea a crezut că noi ne-am îmbogățit din asta și am atras răul asupra noastră, deși noi am fost resaler, fără să știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo.

Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat. Am atras toată această nenorocire asupra noastră”, a spus Brigitte Pastramă, pentru o emisiune televizată.