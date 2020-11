Brigitte Pastrama şi fiul său, Robert, scandal pentru o periuţă de dinți! Cum au ajuns din nou la cuțite

Brigitte Pastrama se cearta mereu cu fiul sau

Între Brigitte Pastramă şi Robert totul se leagă de bani şi indiferent cât de buni prieteni par cei doi, în clipa următoare totul se schimbă şi se transformă într-un scandal greu de închipuit.

In articol:

Nu doar că se ceartă, dar reproşurile şi jignirile pe care i le aduce Robert mamei sale sunt extrem de dure şi dezvăluie părţi nu tocmai frumoase din trecutul actualei soţii a lui Florin Pastramă.

Zilele trecute, intre Brigitte si Robert, Roby cum îl alintă apropiaţii, scandalul a plecat de la o periuţa de dinţi de 800 de lei, pe care femeia voia să i-o cumpere fiului său, in condiţiile in care tânărul are nevoie de vizita la un medic stomatolog.

Citeste si: Brigitte Sfăt, investiție imobiliară serioasă după despărțirea de Florin Pastramă! Dezvăluiri EXCLUSIVE

Citeste si: Mazăre, un nabab în închisoare. Cum produce sute de mii de euro din spatele gratiilor - evz.ro

Citeste si: Cine este amantul Ralucăi Pastramă. Cei doi ar fi petrecut de curând o vacanță la munte - bzi.ro

Robert Sfat se cearta cu mama sa pentru bani

"Cum să dai 8 milioane de lei pe o periuţă de dinţi? Ştii că am probleme cu dinţii, du-mă la stomatolog mai bine. Uite pe ce dă ea banii? Pe ce nu trebuie! De banii ăştia mai bine mă duc la doctor", i-a reproşat Roby mamei sale.

"Aveam reducere, lasă că nu-ţi mai iau nimic", este replica lui Brigitte, la reproşurile aduse de fiul său.

Citeste si: Cât de mult regretă Ilie Năstase căsătoria cu Brigitte! Dezvăluiri în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” la Kanal D VIDEO

Brigitte sustine ca Robert si-a tocat partea de bani mostenita de la tatal sau

În urmă cu câteva luni, între Robert şi Brigitte Pastramă a pornit un scandal imens plecat de la banii pe averea moştenită de băiat de la tatăl său, Octavian Sfăt, mort în urmă cu mulţi ani. Atunci, Robert îşi dorea ca mama sa să-i dea banii cuveniţi după vânzarea casei din Timişoara, în schimb Brigitte susţinea că nu-i va da niciun ban în mână tânărului, ci îi va cumpăra un apartament.

Scandalul pentru bani continuă se pare în fiecare zi între Brigitte şi Robert, care ba pare că vrea apartamentul, ba se răzgândeşte in ultima clipă. La un moment dat, sătulă de discutiile nesfârșite cu fiul său, Brigitte chiar i-a reproșat acestuia că și-a tocat deja banii moșteniti de la tatăl său.