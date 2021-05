Brigitte și Florin Pastramă, din nou împreună. Cei doi soți și-au unit forțele pentru a pune bazele unei noi afaceri

In articol:

Este cunoscut deja faptul că Brigitte și Florin Pastramă au o relație mai tumultuoasă. Cei doi soți ajung tot timpul la despărțire din cauza unor mici neînțelegeri. Însă, important este că supărarea nu ține prea mult și aceștia ajung, din nou, unul în brațele celuilalt.

Și de data aceasta, frumoasa brunetă și Florin Pastramă au decis să treacă peste micile probleme și să se împace.

Însă, asta nu este tot! Soții Pastramă se lansează, din nou, în afaceri. După ce banca i-a pus sechestru pe 70.000 de euro vedetei, soțul ei a cam vrut să își vadă de viața lui. Însă, au realizat că doar împreună pot trece peste, așa că s-au gândit la o nouă afacere.

Citeste si: Scandal în restaurantul lui Brigitte Pastramă! Bruneta a intrat în atenția interlopilor

Brigitte și Florin Pastramă vor să își deschidă o nouă locație, de data aceasta un loc în care se vor vinde- gogoși pe timp de iarnă și înghetață pe timp de vară.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

”Aduc sculele, toate, am cumpărat mașina, eu nu aduc niciun ban de acasă, deci eu pun stoc de marfă și te rog frumos să nu te păcălească oamenii, pentru că n-o să mă intereseze ce-o să faci”, i-a spus

Brigitte Pastramă, din nou în lumea afacerilor

Brigitte Sfăt soțului ei.

Totodată, vedeta de televiziune declara, în urmă cu puțin timp, că vrea să își construiască o fabrică.

Citeste si: Brigitte Pastramă, pregătită pentru o nouă afacere. S-a vindecat de COVID-19 și este pusă pe făcut bani: "Doresc să-mi fac o fabrică..."

Brigitte și Florin Pastramă[Sursa foto: Facebook]

„De când nu mai sunt așa restricții, avem petreceri, evenimente mici. Am avut o întâlnire cu cineva care dorește să cumpere și proiect și absolut tot. Am achiziționat în urmă cu un an cu teren.

Am luat autorizația și nu prea aș vrea să construiesc eu și doresc să vând, pentru că doresc să-mi fac o fabrică. O să plec pe alt continent ca să aduc utilajele și m-am gândit că mai bine vând terenul și cumpăr o hală de producție. E în Sectorul 2. Profil pentru copii”, a continuat ea.