Brigitte și Florin Pastramă și-ar fi recunoscut fapta. Ce se va întâmpla cu cei doi soți?

În urmă cu doar o zi, au fost efectuate percheziții la casa lui Brigitte și a lui Florin Pastramă. Aceștia au fost duși la audieri, joi, după ce s-a dovedit faptul că vindeau măști de protecție contrafăcute sub numele unor cunoscute branduri din afară.

Ce se întâmplă cu Brigitte și Florin Pastramă?

Ce se întâmplă acum cu ei?

Brigitte Pastramă a fost acuzată că vindea măști de protecție contrafăcute. Au fost efectuate și percheziții la domiciliul vedetei de televiziune, iar după ce a avut loc audierile, s-a luat decizia ca soții să fie puși sub control judiciar pentru 60 de zile.

Astfel, aceștia nu au voie să părăsească țara în perioada următoare și trebuie să se prezinte la secția de poliție în fiecare săptămână.

Totodată, soții Pastramă se pare că și-ar fi recunoscut fapta și au adăugat că nu au știut faptul că vânzarea acestor măști false constituie o infracțiune.

Brigitte și Florin Pastramă[Sursa foto: Facebook]

”Soții Pastramă își vor recunoaște faptele, pe durata audierilor soții au spus că nu au știut că vânzare acestor măști false constituie o infracțiune. Polițișii vor trimite aceste măști în Franța, la Paris, la celebra casa de modă, iar experții, dacă vor constata că acestea sunt niște copii, vor putea deveni parte civilă în eventualitatea unui proces. Ei acum trebuie să se prezinte la fiecare termen la poliție, să spună dacă-și schimbă domiciliul și să spună din ce își câștigă existența”, a spus reporterul la emisiunea de televiziune.

Cum se apară vedeta?

„Nu doresc să vorbesc prea mult despre acest subiect. Credeau că noi fabricăm măști. Noi le-am vândut legal. Prețul unei măști nu este de 70 de lei cum se zice, ci de 9,9 lei. Măștile au fost scoase la vânzare pe unul dintre cele mai mari magazine online din România. Nu știam că nu se vând cu semnele noastre. S-au vândut foarte puține până acum, nu vreau să spun un număr sau măcar un procent. Ei (n.r. Poliția) au crezut că noi avem atelier, le fabricăm, dar nu este așa. Noi am cumpărat acele măști după care cineva ne-a propus o colaborare pentru a le vinde.

Nu am știut că nu se vând cu însemne. Sunt foarte mulți în situatia aceasta. Noi le-am vândut legal, am plătit și TVA-ul. Este o lege care am înteles că nu ne dă voie, o lege pe care lumea nu o știe. Repet, noi nu avem atelier, nu fabricăm acele măști. Pur și simplu le-am cumpărat și revândut”, a declarat Brigitte Pastramă pentru playtech.ro.