Brigitte şi Florin Pastramă sunt în doliu, după un deces în familia lui Florin. Un unchi al său s-a stins în week-end, iar soţul lui Brigitte a postat un mesaj în memoria rudei sale.

Citeste si: Câți bani au făcut Brigitte Sfăt și Florin Pastramă la nuntă. ”Nu am facut-o pentru bani"

Citeste si: Surpriză!Ce a făcut Brigitte Sfăt în ziua în care fostul ei soț s-a internat în spital! Apariția ei a șocat pe toată lumea! Avem imaginile exclusive

„Dumnezeu sa-l ierte !! Ii multumesc pentru tot! Nu te voi uita nici o data, ”Sefule”!”, a scris Florin Pastramă, vizbiil afectat de veste. (vezi ce planuri de viitor au soţii Pastramă)

Brigitte şi Florin Pastramă sunt în doliu: "Condoleanțe!"

“Nu cred!! Dumnezeu sa-l odihnească în pace.... Dumnezeu să-l ierte... Dumnezeu să-l odihnească în pace.... Condoleanțe!!”, au reacţionat amicii lui Florin.

Brigitte și Florin Pastramă s-au căsătorit anul trecut. „Brigitte mi-a schimbat viaţa, mulţumesc lui Dumnezeu, în foarte bine, nu în bine. Vreau să spun că am două munci: una la shaormerie şi seara acasă. Trebuie să semnez condica în fiecare seară, când muncim la un bebe. Am reclamaţii seara acasă. La muncă nu am reclamaţii”, a mărturisit Florin Pastramă.