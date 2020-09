Brigitte și Florin pastramă, împreună cu Sara. fiica brunetei [Sursa foto: Instagram]

Brigitte și Florin pastramă ocupă din nou prima pagină a tabloidelor. Cei doi formează un cuplu contorversat din showbizzul românesc, dar care rămâne împreună indiferent de ce se întâmplă între ei. Fanii au putut observa și mai bine relația dintre cei doi soți odatp cu ocazia noului lor reality show.

Ei au hotărât să uite de probleme pentru câteva zile și să plece în Paris. Au luat-o cu ei pe Sara, fiica Brigittei Pastramă, și au plecat în Franța. Vacanțele pe timp de pandemie pot fi puțin nesatisfăcătoare, mai ales că trebuie respectat cu strictețe anumite reguli.

Brigitte Pastramă, nemulțumită de vacanța din Paris! Cum a fost surprinsă bruneta

Brigitte și Florin Pastramă s-au arătat dezamăgiți de faptul că multe dintre atracțiile turistice au fost închise din cauza pandemiei de coronavirus. Un mic impediment a reprezentat chiar și prețul biletelor pentru parcul de distracții Disneyland. Ei n-au putut rezista tentației și au decis să viziteze parcul.

Nu a durat mult până au intrat în atenția paznicilor deoarece ei nu respectau măsurile necesare împotriva virusului, mai exact, purtarea măștilor. „Nici nu am ajuns bine că ne-au luat paznicii să ne punem masca, noi am mers acolo să ne distrăm. Dar din 10 în 10 minute veneau paznicii la noi”, a declarat nervoasă Brigitte Pastramă.

Deoarece au vrut ca fotografiile lor să iasă perfect, cei doi au uitat pentru câteva minute de purtarea măștilor. Ei au fost criticați la fiecare pas de paznicii parcului de distracții. Brigitte Pastramă susține că purtarea constantă a măștii îi dă o stare de asfixiere și are palpitații.

„N-am văzut oameni mai sâcâitori. Am zis că mă asfixiez. Păi pe lângă că eu am palpitații și îmi pierd suflul, mai trebuie să stau și cu masca aia, bine că nu am murit”, a completat soția lui Florin Pastramă.