Bunica lui Carmen de la Sălciua a împlinit 85 de ani, bătrâna locuind chiar în satul Sălciua. Femeia a fost sărbătorit-o de copii şi nepoţi, carei-au oferit un tort aniversar. “La multi ani cu multa sanatate mamica si multe bucurii alaturi de noi .Te iubim.....mult”, a postat Mariana, mama lui Carmen de la Sălciua şi fiica sărbătoritei.

Citeste si: Ea este noua IUBITA a lui Culiță Sterp

Citeste si: Carmen de la Sălciua, reacție șocantă după despărțirea de Culiță Sterp: „Un nimeni...”

„Cine nu are bunici sa-și cumpere ...Mare vorba asta! Pentru ei mereu o bucurie sa își vadă nepoții ....și un mare gol in suflet când îi văd plecând ...”, a scris Carmen Sălciua la o fotografie care o înfăţişează pe bunica ei. (vezi ce sexy e sora lui Carmen de la Sălciua)

Bunica lui Carmen de la Sălciua a împlinit 85 de ani: "Acolo am o mamă şi o bunică..."

“În orice loc din lume aş fi numele meu va fi Carmen de la Sălciua! Voi purta cu mândrie numele comunei din care am făcut primii paşi, îmi voi aminti mereu de sălciuanii mei şi de rădăcinile mele. Acolo am o mamă şi o bunică... două fiinţe care îmi învăluiesc sufletul cu iubire, acolo am locuri dragi, amintirile copilăriei”, a postat, la un moment dat, cântăreaţa de muzică de petrecere.

, a mai povestit Carmen despre locurile natale.