"Burcea, mi-ai scos peri albi!" Din ce motive se ceartă Viviana Sposub și iubitul ei, George?

Viviana Sposub este una dintre concurentele show-ului fenomen "Bravo, ai stil! Celebrities", care s-a calificat în marea finală a sezonului 7. Aceasta s-a făcut remarcată prin frumusețe, stilul unic, carismă și talentul artistic deosebit.

Viviana Sposub, impresii după 1 an și jumătate de relație cu George Burcea: "Simt că au trecut 5-6 ani"

De-a lungul competiției, Viviana a demonstrat că își merită locul în top, având parte de susținerea intensă a publicului.

Viviana Sposub și George Burcea sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În ciuda tuturor obstacolelor întâmpinate de-a lungul timpului, cei doi își trăiesc povestea de dragoste așa cum știu mai bine. Invitată în emisiunea "Duet", moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, tânăra a dezvăluit cele mai picante lucruri din relația lor și cum se simte un an și jumătate în compania celebrului actor.

"Mă frapează tot la el! Avem așa o conexiune încât gândim la fel, iubim la fel, simțim la fel, așa cum cânta Lidia Buble. Ne potrivim în foarte multe aspecte și de asta cred că suntem în continuare împreună și avem o relație atât de sudată. Important este că ne înțelegem, în pofida lucrurilor care s-au întâmplat, discuțiilor, noi suntem acolo puternici, pe poziție. Avem un an și jumătate de relație, dar simt că au trecut 5-6 ani. Burcea, mi-ai scos peri albi! A fost și este în continuare o relație foarte tumultuoasă, având în vedere că noi ne-am cunoscut într-un reality show, acolo a început toată nebunia și după aceea tot felul de întâmplări. Noi întotdeauna avem de luptat cu alții, pentru că noi între noi suntem bine. Nu se întâmplă între noi să fie probleme, decât cine spală vasele, cine scoate rufele de la spălat.", a declarat Viviana Sposub.

Viviana Sposub și George Burcea, parteneri în viața profesională

Se pare că nu doar în viața reală se completează perfect, ci și în cea profesională. Atât în ceea ce îl privește pe George, cât și pe Viviana, fiecare se implică în cariera celuilalt, încercând să evolueze împreună, ca un adevărat cuplu.

"Mie îmi place să zic că e managerul meu, dar lui nu îi place. Noi ne susținem din iubire. De câte ori are el o filmare, eu merg cu el. De câte ori are el de negociat un contract, mă duc eu și vorbesc pentru el, pentru că am mai mult curaj decât pentru mine și când e invers, facem la fel. E o susținere necondiționată și dacă am cataloga-o cumva, el e managerul meu sau eu a lui, parcă s-ar pierde din farmec. Suntem parteneri efectiv, facem totul împreună, inclusiv pe plan profesional.", a mărturisit Viviana Sposub, în emisiunea "Duet".