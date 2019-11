Familia lui Bursucu, așa cum îi spun toți lui Adrian Cristea, locuiește în Constanța, iar vedeta Kanal D face naveta între București și orașul de la malul mării. În București se afla Bursucu și în vara anului trecut, când a fost sunat în noapte că iubita lui e dusă la spital pentru a naște.

A plecat în grabă spre Constanța, și a ajuns la spital dimineața devreme. Înainte de a afla cum se simte iubita lui și de a-și vedea fetița, Bursucu a avut parte însă de o discuție haioasă cu recepționera de la spital, care credea că ”doamna Teo” e iubita lui.

”M-am dus, am spus ”bună dimineața! Mi-a născut iubita și vreau să ajung la copil”. La care tipa de la recepție, blocată, s-a uitat la mine și mi-a spus: ”Doamna Teo nu e aici!”. Eu am întrebat ce treabă are doamna Teo. ”Haideți, domnul Bursucu, lăsați…dar doamna Teo nu e la noi”. A trebuit să-i explic faptul că doamna Teo nu e iubita mea și i-am spus numele mamei copilului meu”, a povestit Bursucu, în stilul caracteristic, în emisiunea ”De vorbă cu Ana”, de pe Kfetele.ro.

Lui Bursucu i s-a făcut rău când și-a văzut pentru prima dată fetița ”Am simțit cum mă scurg din picioare”

Bursucu a devenit tatăl unei fetițe în iulie anul trecut. El a povestit și prima impresie când și-a văzut copilul.

”Era un culoar și prima ușă era cea a asistentelor. Lângă ușa asistentelor era un bebeluș într-un pătuț mic. Era înfășurat tot, i se vedea doar fața. Eram cu fratele Andreei și voiam să mă îndrept spre salonul unde era iubita mea. M-am oprit însă în dreptul bebelușului și am zis: ”Uite mă, ce copil frumos!” Când văd deasupra numele, Cristea Anais…, în momentul ăla mi s-a făcut rău, am simțit cum mă scurg din picioare, am căzut pe spate, iar o asistentă m-a luat din zbor: ”Haideți, domnul Bursucu, nu leșinăm aici, e păcat! Vă rog să mergeți în salon”, a mai povestit Bursucu.

Vezi pe kfetele.ro cum a aflat Bursucu de la iubita lui că va deveni tătic