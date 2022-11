Cabral se retrage din televiziune? Mesajul prin care prezentatorul și-a pus fanii pe gânduri: „Am obosit, o să mă opresc puțin… puțin mai mult”

Cabral Ibacka este unul dintre cei mai carismatici, urmăriți și admirați oameni de televiziune de la noi. S-a făcut remarcat cu peste două decenii în urmă, timp în care a fost actor în multe producții românești, dar s-a aflat și la cârma tot atâtor emisiuni TV de succes.

Cariera sa a fost mereu pe culmile succesului, publicul văzând în el nu doar o persoană mondenă, ci și un om al comediei, un bărbat matur, atent, perseverent, profesionist și grijuliu.

Acum, însă, soțul Andreei Ibacka a făcut pe rețelele de socializare un anunț prin care a luat pe toată lumea prin surprindere.

Privind în urmă, Cabral a enumerat câteva dintre reușitele sale profesionale, a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a fi mai bun de la o zi la alta și a scos în evidență truda depusă încă de la 14 ani.

Ba chiar, a aruncat un ochi și peste calendarul zilelor ce vor veni, fapt ce l-a făcut să ia o decizie radicală.

Având încă o perioadă foarte aglomerată, prezentatorul spune că a ajuns la saturație.

Nu este vorba de niciun moft, ci, subliniază el, timpul petrecut în fața camerelor de filmat, statul departe de familie și implicarea în prea multe proiecte l-au adus la epuizare

A obosit, acesta este adevărul! Fapt pentru care este decis să își pună de acum încolo viața personală pe primul loc și să lase în plan secund cariera.

Pentru o vreme, nu se știe cât anume va dura, Cabral lasă se să înțeleagă că se va retrage din viața publică, ocupându-se mai mult de el, de nevoile și plăcerile sale și petrecând tot mai mult timp acasă, cu cei dragi: soție, copii, părinți.

”Nu că mă opresc, nu că mă las. Nu că-mi place sau că nu-mi mai place. Nu că nu mai am chef. Dar am obosit. Ce știu sigur este că am stat de vorbă cu mine toată viața… așa am reușit să fiu mai bun azi decât ieri, așa am putut să mă depășesc, așa m-am convins să nu mă opresc și să trag mai departe, să zâmbesc, să-mi îmbrățișez oamenii. Și tot așa am ajuns la concluzia că acum am nevoie de timp. De mine. De mine cu copiii mei. De mine cu toți ai mei. Am nevoie să apuc să mă odihnesc. Să mă plictisesc. Să știu ce înseamnă să-mi trag sufletul. Am calendarul înroșit tot, sunt toate aliniate atât de strâns, bine grupate între ele de juri că-s cărămizi, nu ore, zile și ani din viața unui om. Am obosit. O să mă opresc. Puțin… puțin mai mult. Nu știu… Și să nu înțelegi că mă vait. Neah, nu-i cazul. Dar mă opresc acum tocmai ca să n-ajung să mă vait. M-au învățat ai mei ce-i munca de la 14 ani. Muncesc de la 17 ani neîntrerupt. Într-un ritm de om nebun. În meseria mea am 25 de ani pe post. Cu pauze minime, cu două sau chiar trei proiecte în difuzare în același timp, ba chiar și cu emisiuni diferite difuzate simultan pe trei posturi diferite. Am încercat în fiecare minut să învăț, să fiu mai bun, să respect, să fac bine. Nu știu cat am reușit, dar știu că am încercat. Doar că eu… Eu… o să fiu p-aci, la sud de București, cu copiii mei, cu Andreea, cu Artemis, cu ai mei, cu toți ai mei. Și sper să fim bine. Ceea ce vă doresc din inimă și vouă”, a scris Cabral pe rețelele de socializare.