Cabral și-a spus părerea public despre Cătălin Scărlătescu: „Pari ceva traficant”. Reacția chef-ului atunci când a auzit

Cătălin Scărlătescu este foarte activ în mediul online, acolo unde are o comunitate generoasă de fani, iar prin intermediul rețelelor de socializare, celebrul chef păstrează mereu legătura cu admiratorii lui.

Nu de mult, bucătarul a postat o fotografie pe internet, iar amicul său Cabral nu s-a abținut să-i lase un comentariu, care fără dar și poate i-a amuzat la maxim pe internauți.

Mai precis, este vorba despre o imagine în care Cătălin Scărlătescu apare alături de colegii săi de emisiune, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, în mașină. Astfel, Cabral nu a stat nicio secundă pe gânduri, așa că a făcut un comentariu amuzant la adresa lui chef Scărlătescu, care a adunat rapid peste 3.000 de reacții.

"În poza asta pari ceva traficant care i-a răpit pe oamenii ăia cinstiți de lângă el...", a fost comentariul scris de Cabral la fotografia lui Cătălin Scărlătescu.

De precizat este că, chef Cătălin Scărlătescu nu a părut deloc deranjat de gluma făcută de soțul Andreei Ibacka, ba chiar s-a amuzat, la rândul său, alături de internauți.

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu [Sursa foto: Facebook ]

Cătălin Scărlătescu, despre începutul carierei sale

Cătălin Scărlătescu se numără printre cei mai apreciați bucătari de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa un public numeros, care îl urmărește cu atenție la orice pas.

Nu de mult, chef Scărlătescu a povestit cu exactitate cum și-a început cariera, dar și care a fost parcursul său pentru a deveni cel mai bun.

„Prima mea întâlnire cu restaurantul a fost undeva prin anul 1987, nu lucram chiar ca ospătar.(...) M-am angajat la Bologna, într-un restaurant, nu ştiam limba, mă trimitea patronul în beci după cartofi, iar eu îi aduceam ceapă. Am făcut un curs de preparat peşte la Academia Gastronomică Kempinski din Berlin. Abia la Koln, am dat peste mentorul meu, Filippo Nisi, un sicilian care ţine de 25 de ani o cârciumă, într-un oraş cu peste 5.000 de restaurante. M-a angajat dupa ce mi-a zis să-i tai o ţelină, i-am taiat-o şi am aruncat-o în tigaie. Apoi, am plecat iar în Germania, unde am început încet, încet să lucrez în restaurante pretenţioase, de top, printre care Kempinski Sporting Club Badsarrow, a urmat Filippo Nisi în Koln.", a spus Cătălin Scărlătescu, în urmă cu ceva timp.