Cadouri potrivite pentru familii cu copii - 8 idei

In articol:

Din multitudinea de jucarii, jocuri, masinute sau papusi de pe piață, cu siguranta gasesti ceva pe placul

lor. cum faci să alegi cadourile potrivite?

Cum faci insa sa gasesti cadoul potrivit daca doresti o atentie pentru o familie cu copii? Cum identifici un cadou atat amuzant cat si educative, care sa fie pe placul celor mari dar si al celor mici astfel incat interesul pentru acestea sa le fie pastrate pentru cat mai mult timp?

Iti oferim cateva propuneri de cadouri amuzante si utile atat pentru o familie cu copii, care sa fie potrivite atat pentru cei mari cat si pentru cei mici, indiferent de varsta acestora.

#1. Puzzle

Cel mai potrivit pentru a petrece, in familie, un timp de calitate alaturi de cei mici este un joc de puzzle. Daca doresti sa oferi unei familii cadou acest joc interesant, care ii va tine ocupati atat pe cei mari cat si pe cei mici, asigura-te ca il alegi in functie de varsta potrivita pentru copii. Cu siguranta timpul petrecut impreuna in familie, incercand sa creeze locurile sau situatiile interesante de pe tabla de puzzle, va fi unul amuzant pentru toti cei implicati! Daca vrei sa le faci cu adevarat o surpriza, alege o varianta de puzzle ce

poate fi personalizata cu o fotografie a membrilor familie!

#2. Un suport pentru fotografii

Cu un design cool, un suport foto permite decorarea livingului sau a oricarei camere in mod ingenios, cu fotografiile preferate. Suportul poate fi aplicat pe perete, la birou sau camera celor mici, pentru un plus de efect si culoare. In acest fel, toti cei din familie vor sti ca sunt mereu unii langa altii. Mai mult, amatorii de calatorii vor avea cu siguranta cu ce sa decoreze tabloul respectiv, adica fotografii si amintiri din excursiile petrecute alaturi de toti membrii familiei!

#3. Jurnal de aventuri

Un jurnal de aventuri este un cadou ideal pentru cei care indragesc călătoriile, mici sau mari. Acesta vine de obicei sub forma unui carnet sau a unui jurnal plin de harti si date geografice interesante, la pachet cu alte ustensile si locuri speciale de depozitare a ghidurilor turistice.

#4. Carti

In jurnal, micii aventurieri isi pot nota informatii despre fiecare dintre destinațiile sau experiențele prin care vor trece sau au trecut deja impreuna cu parintii sau cu fratii lor!

Desi tehnologia pare sa acapareze atentia oricui in ziua de azi, mici sau mari, sunt multi care prefera lectura unor carti in format clasic. Pentru acestia, cele mai potrivite cadouri de familie sunt cateva carti ce pot fi lecturate impreuna cu cei mici, de exemplu atlase, carti de istorie, de aventuri sau de ce nu, de povesti. Lectura impreuna cu cei mici ii poate determina pe acestia sa fie mai atenti la ceea ce se petrece in jur, in loc sa-si concentreze toata atentia asupra unui telefon sau a tabletei.

#5. Un instrument stiintific

Un alt cadou pe care il poti face unei familii cu copii mici dar cu sete mare de cunoastere este un mic instrument stiintific. Nu este nevoie de unul profesionist, ci de unul care sa le deschida gustul spre cunoastere. Ce poate fi mai potrivit pentru ca cei mici sa descopere, alaturi de cei mari din familie, misterele lumii inconjuratoare? Astfel copiii pot sa descopere tainele nevazute ale lumii folosind un microscop, sau sa viseze sa ajunga departe, pe alte planete, cu ajutorul unui telescop!

#6. Breloc igienic pentru deschis uși

In aceasta perioada, un breloc ce deschide singur usi poate fi cel mai potrivit cadou pentru cei care pun igiena pe primul loc. Acesta e usor de transportat si de folosit, si cel mai important este ca ii ajuta pe destinatari sa nu mai ia contact cu suprafetele, toti cei din familie fiind astfel mai putin expusi riscului de contaminare cu bacterii sau virusuri.

#7. Patura decorativa

Un obiect util, practic și care va fi cu siguranta indragit atat de cei mari cat si de cei mici este o patura decorativa cu design ingenios. Fie ca alegi un model cu inimioare sau unicorni roz pentru fete, sau unul cu masinute sau corabii de pirati pentru baieti, orice model de cuverturi pentru paturi de copii este un cadou potrivit pentru camera celor mici si un obiect util pentru parinti! Ele vor ajuta ca in permanenta camera celor mici sa se pastreze aranjata si ordonata. Mai mult, le poti asorta oricand perne decorative cu acelasi design.

#8. Set de pulovere sau pijamale asortate

Un alt tip de cadouri potrivite pentru familiile cu copii sunt seturile de pulovere sau pijamale cu acelasi imprimeu, de exemplu cu Mos Craciun sau cu iepurasi de Pasti. Acestea sunt potrivite mai ales pentru momentele speciale cum sunt aceste sarbatori, deoarece momentele de calitate pe care le petrec impreuna toti cei ai casei unesc cel mai bine o familie si creeaza amintiri de neuitat.