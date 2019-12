Discuţii interminabile sunt purtate zilele acestea pe grupurile de whatsapp ale părinţilor.

Mama 1 : Revin cu întrebările de organizare. Ce facem cu cadourile de Moş?Mama 2: Când strângem bănuţii?Mama 1: Fusese propusă o sumă mai sus: 150 de lei- cadouri de Moţ Nicolae, Moş Crăciun. 20 de lei Moş Nicoale, 20 de lei închirieri moş. Rămân 110 lei pentru Moş Crăciun şi doamne. Pare ok?Mama3: Ok...super! Cum îi putem strânge?

O mama are 3 copii de clase diferite, in aceeasi scoala. Face eforturi supraomenesti sa tina pasul cu ceilalti parinti si cu sumele propuse de acestia. De la ei a aflat ca profesorii sunt extrem de pretentiosi.

Drept dovada, pe grupul de parinti al clasei, s-au format deja doua tabere.

Mama1: La început de an 500 de lei. Petrecere Crăciun 100 de lei. Cadouri doamne 20-40.

Mama 2: Se mai strâng alţi bani pentru petrecere? Că nu reuşesc să prind firul conversaţiei!

Mama 3: Săraca! Se vede că nu mai are copii la şcoala asta!

Anul acesta, la moda sunt cardurile valorice. La o gradinita, de exemplu, educatoarea are un Mos generos anul acesta și va primi în jur de 800 de lei.

Izabela trebuie sa cotizeze dublu pentru acest Craciun: are doi copii iar costurile pentru cadourile profesorilor de la scoala si de la gradinita nu sunt deloc mici.

Chiar daca exista si parinti care se vaita de costuri, Mosul nu prea lasa loc de intors.

Mama 1: Bună ziua! Am socotit 37 ori 70 de lei. Adică 2.590 Am cumpărat vouchere cadou, de la mall, de 2.200: 300 pentru diriginte şi doamna de mate, 150 pentru franceză, engleză, informatică şi fizică. Şi 100 pentru ceilalţi profesori.

Mama 1: 45 ori 2 ornamente de Crăciun pentru domnii directori, un clopoţel de 5 lei pentru fiecare profesor, plus punguţe şi felicitări.

Mama 1: 200 de lei de căciulă

Mama 2: Mă mir că s-a oprit aici

Revoltati pe obiceiul general al banilor pentru cadouri, unii parinti au indraznit sa se puna de-a curmezisul.

Sumele stranse de la fiecare parinte pentru cadoul de Craciun al cadrelor didactice variaza de la scoala la scoala. Se porneste de la sume simbolice de 20-30 de lei si se poate ajunge chiar si la 300-400 de lei de parinte.