Calendar ortodox vineri, 6 august 2021. Este sărbătoare importantă: Schimbarea la față a Domnului

Calendar ortodox vineri, 6 august 2021. Schimbarea la față a Domnului este o mare sărbătoare, trecută cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Schimbarea la față a Domnului este o sărbătoare prăznuită la data de 6 august. Această sărbătoare amintește de minunea petrecută pe muntele Tabor. Iisus din Nazaret a fost văzut de apostoli într-o lumină nouă. În evangheliile sinoptice se spune că Iisus a devenit strălucitor, a vorbit cu proorocii Moise și Ilie fiind numit Fiul lui Dumnezeu. Particularitatea sărbătorii Schimbarea la față a Domnului este aceea că apostolii văd în Iisus lumina divină. În evanghelia după Ioan se spune că la ultimul discurs public al lui Iisus, apostolii au auzit "vocea lui Dumnezeu".

„Și după șase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt, de o parte.

Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Și, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L".Și, auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Și Iisus S-a apropiat de ei, și, atingându-i, le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Și, ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morți.”, Matei 17:1-9.

Schimbarea la față a Domnului este o sărbătoare prăznuită la 6 august și marchează începutul toamnei. În tradiția populară se spune că începând din această zi nu mai e voie la scăldat în ape curgătoare și nici nu se mai spală rufe la râu.

Se spune că cei care muncesc de această sărbătoare se vor usca ca florile ca de acum încep să se veștejească.

De asemenea, în multe zone există tradiția potrivit căreia fetele care se spală pe cap în această zi nu le mai crește părul.

Nu este bine să te cerți cu cineva în această zi, pentru că în ceartă vei trăi tot anul.

Femeile însărcinate dacă vor respecta această sărbătoare vor avea o naștere ușoară.

Se spune că dacă în ziua Schimbării la față a Domnului va fi vremea frumoasă și însorită, toamna va fi una roditoare.