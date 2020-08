In articol:

Calvarul prin care a trecut o femeie din Dej este de nedescris. Aceasta a fost traficată de mai mulți proxeneți, români, albanezi și nemți, în Germania. A plecat din România să facă bani cinstiți, cu promisiunea că va lucra la un supermarket. Alta a fost situația când a ajuns la destinație.

„Am plecat din ţară în 2018, mă săturasem să flămânzesc”

Femeia a părăsit România în 2018, pentru că se săturase să lucreze pe salariul minim pe economie şi să flămânzească la propriu. A plecat la muncă în străinătate, după ce soțul său murise într-un accident, iar ea nu avea bani să-și crească copilul.

„Am plecat din ţară în 2018, mă săturasem să lucrez pe salariul minim pe economie şi să flămânzesc la propriu, şi eu, dar mai grav şi băieţelul meu. Noi suntem originari din Iaşi, dar ai mei s-au mutat la Dej când aveam deja 14 ani. Am văzut un anunţ că angajează personal pentru un supermarket din Germania, salariul era bun, iar condiţiile la fel. Doar că atunci când am ajuns acolo, situaţia era cu totul alta. Am fost ameninţate cu moartea, eu şi alte trei fete care veniseră să muncească în magazin. Ni s-a spus că dacă nu îi ascultăm, ne omoară. Erau români, albanezi şi nemţi. Timp de aproape 2 ani am fost prizoniere”, a relatat Camelia.

Femeia din Dej a scăpat cu greu de acest coșmar. Aceasta a povestit cum un client a salvat-o din mâinile proxeneților. „Eu încă am scăpat ieftin, dar alte fete nu. Aliciei, o tânără din Spania, i-au rupt o mână şi un picior când i-a ameninţat că se va duce la Poliţie. Andreea, o fată din Constanţa despre care nu mai ştiu nimic, a fost ţinută două luni în beci, legată, din acelaşi motiv”, adaugă ea, potrivit gazetadecluj.ro

Camelia i-a povestit unui client situaţia, care avea un prieten poliţist. Astfel, proxeneții au fost arestați. Totodată, românca spune că atunci când se întâmplă ca o tânără să cadă victimă unor grupări de infractori, politicienii ridică din mână. ”Sigur că doar noi suntem de vină dacă ni se întâmplă ceva, ei nu au nicio vină, au dat totul ţării. Noi suntem de vină, nu politicienii, nu sărăcia care alungă oamenii din ţară”, a conchis aceasta, conform aceleiași surse.