Cu Jocurile Olimpice de la Tokyo amânate, ultima mare competiție la care poate participa Ana Maria Brânză, situația sportivei care reprezintă cu mândrie România s-a complicat teribil.

Mai exact, la începutul acestei săptămâni, în ciuda faptului că s-a menajat pentru a-și recupera genunchiul cât mai bine, Ana Maria Brânză nu a avut de ales și a ajuns pe mâna medicilor chirurgi pentru operație. ”Ori la bal, ori la spital, și cum balurile sunt suspendate pe durată nedeternimată, m-am mulțumit cu spitalul. Uite așa s-a mai destrămat un mit! Îmi și imaginam cum o să mă laud eu, mândră din cale afară, că după 20 și de ani de sport mi-am încheiat cariera fără să bifez vreo operație! Ntz, nu mi-a ieșit! Genunchiul meu drept n-a mai vrut să colaboreze și nu mi-a lăsat alternativă. Iar perioadă mai bună nici nu puteam găsi... practic, după 3 luni de stat în casă, trec la următorul nivel...

X săptămâni de stat în pat, performanță pe toate planurile. Am zis! Operația a decurs bine, am urmărit tot procesul pe monitor fiindcă eram tare curioasă de cum arată genunchiul meu "live"... și am înțeles aproape nimic (zici că-i un acvariu, un fel de "Finding Nemo" doar că fără Nemo). Zâmbetul a rămas la purtător mulțumită oamenilor care au avut și au în continuare grijă de mine. Iar de restul am dormit. P.S. era cât pe ce să ratez compotul dat fiind faptul că vizitatorii/aparținătorii nu au voie să viziteze pacienții. Norocul meu cu doamnele asistente care m-au răsfățat cu un borcan întreg de compot”, a anunțat Ana Maria Brânză pe contul ei oficial de socializare.

Ana Maria Brânză, îngrijorată din cauza Jocurilor Olimpice

La sfârșitul lunii martie, Ana Maria Brânză a recunoscut că este, la modul cel mai serios, îngrijorată din cauza Jocurilor Olimpice de la Tokyo. ”Nu știm încă nimic, vom putea vorbi abia când se vor aduce lămuriri suplimentare. Nu știu nici măcar dacă voi putea ajunge la Jocurile Olimpice, nu știm criteriile de calificare după această amânare, nu știu dacă se vor păstra cele de până acum sau se vor schimba. Sper să aflu, atunci voi putea spune mai multe lucruri pe acest subiect. Mi-aș dori să mai pot participa la o Olimpiadă, este normal să îmi doresc asta, dar aștept lămuriri din partea autoritităților, din partea organizatorilor”, ne-a spus, în exclusivitate, Ana Maria Brânză. Mai mult, a precizat multipla campioană olimpică și mondială din scrimă, ea este decisă să se pregătească serios pentru momentul în care va trebui să lupte pentru calificare. ”Nu eram, 100%, calificată încă. Dacă voi afla care sunt criteriile, cum se va desfășura calificarea, voi face tot ce îmi stă în putință să mă calific”, ne-a mai spus Ana Maria Brânză.

Ana Maria Brânză, cea mai bună spadasină a lumii

Ana Maria Brânză (nume de căsătorie Ana Maria Popescu) este o scrimeră română specializată pe spadă. A fost vicecampioană olimpică la Jocurile Olimpice de vară din 2008 de la Beijing, campioană olimpică pe echipe la ediție din 2016 de la Rio de Janeiro, de trei ori campioană mondială (2019 la individual și 2010 și 2011 pe echipe) și de șapte ori campioană europeană (2013 la individual și 2006, 2008, 2009, 2011, 2014 și 2015 pe echipe). Ana Maria Brânza a câștigat de-a lungul carierei 14 turnee de Cupa Mondială și a fost declarată cea mai bună spadasină din lume în sezoanele 2007–2008, 2008–2009, și 2012–13.