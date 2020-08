In articol:

Când apare Fast and Furious 9, după ce a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus! Fanii seriei așteaptă cu nerăbdare să revină în cinematografe![Sursa foto: Facebook]

Fanii seriei Fast and Furious așteaptă cu sufletul la gură partea a 9-a, care trebuia să apară anul acesta în cinematografe. Filmul era programat pentru 22 mai 2020, însă pandemia de coronavirus l-a amânat. Universal Studios, compania care deține franciza „Fast and Furious”, a hotărât amânarea filmului, din cauza pandemiei de coronavirus și a impactului pe care aceasta îl are asupra asupra economiei globale și industriei cinematografice.

Fast and Furious 9, așteptat în cinematografe

În cele aproape două decenii, seria Fast & Furious a devenit una dintre cele mai valoroase din industria filmului, cu încasări de peste cinci miliarde de dolari. Fast and Furious urma să apară în cinematografe anul acesta, iar partea a 10-a, și ultima, în 2021. Cum pandemia de coronavirus a afectat lansarea filmului, cei care au produs filmul au fost nevoiți să facă mici schimbări.

Partea a 9-a a seriei urmează să fie lansată pe 2 aprilie 2021 în Statele Unite și în cursul aceleiași luni la nivel global. Anunțul amânării filmului a fost făcut chiar de către actorul Vin Diesel pe social media, în urmă cu ceva timp.

„Simțim dragostea și așteptarea pe care o aveți pentru următorul capitol din saga noastră. De asta îmi este nespus de greu să vă anunțăm că trebuie să amânăm lansarea filmului. A devenit clar că nu va fi posibil pentru fanii noștri din întreaga lume să vizioneze filmul în luna Mai. Cu toate că știm că este dezamăgitor să trebuiască să mai așteptați încă un pic, această decizie este făcută cu gândul la siguranța tututor', a scris actorul.