Summer in the City 2023. Află când are loc festivalul din București și cine sunt artiștii confirmați, care vor urca pe scenă în acest an.

Când are loc Summer in the City 2023

Festivalul Summer in the City 2023 a fost reprogramat de către organizatori. Inițial, evenimentul ar fi trebuit să aibă loc în zilele de 3 și 4 iunie, dar a fost amânat, odată cu retragerea lui Sam Smith.

Astfel, prima ediție a festivalului Summer in the city se va desfășura în perioada 18- 19 august 2023, în Piața Constituției.

Participanții vor putea intra în zona festivalului începând cu ora 14:00. Robbie Williams și Jason Derulo vin la București pentru a concerta la unul dintre cele mai așteptate evenimente din acest an.

Pentru Summer in the City 2023, organizatorii au pus la dispoziție următoarele tipuri de bilete:

Acces general (în picioare)- 499 de lei,

Golden Circle (în picioare): 839 de lei,

VIP (cu loc in tribuna): 1679 de lei,

Bilet pe zi Acces General- 369 de lei,

Bilet pe zi Golden Circle- 609 lei.

Când are loc Summer in the City 2023. Vezi ce artiști vor urca pe scena festivalului din București [Sursa foto: Shutterstock]

Ce artiști vor urca pe scena Summer in the City 2023

Participanții vor avea acces la festival începând de vineri, 18 august, de la ora 14:00. În prima zi vor urca pe scenă Robbie Williams, Editors, Calum Scott și Abby Roberts.

Artiștii confirmați până acum pentru ziua de sâmbătă, 19 august sunt Jason Derulo și Nicole Cherry. Organizatorii vor anunța ceilalți artiști prezenți la Summer in the city în următoarele zile.

Jason Derulo este unul dintre cei mai cunoscuți artiști internaționali. La cei 33 de ani, cântărețul se bucură de un succes imens în industria muzicală. Jason Derulo a mai fost în România pentru diferite evenimente și a rămas surprins de numărul fanilor săi și de cum este primit de fiecare dată.

„Ne potrivim aici foarte bine, pentru că şi eu am în mine o parte din nebunia lor. Sunt primit cu atât de multă căldură de fiecare dată când ajung aici.

Am simţit energia lor pozitivă şi pentru mine a fost incredibil că au cântat alături de mine, vers cu vers” a mărturisit artistul în urmă cu câțiva ani.

Robbie Williams vine la București în 2023

Robbie Williams, unul dintre cei mai iubiți cântăreți, va urca pe scena Summer in the City anul acesta, pe 18 august. Artistul promite un show de zile mari în Piața Constituției din București.

Robbie Williams deţine Guiness World Record pentru 1,6 milioane de bilete vândute într-o singură zi. Șase dintre albumele sale fac parte din top 100 cel mai bine vândute în Marea Britanie.

Participanții vor asculta live melodii precum: Feel, Angels, Rock DJ, Love my life, My way sau Old before I die și se vor bucura de un show inedit. Single-ul său "Watcha Say” a fost vândut în peste 200 de milioane de discuri și i-a adus multe premii internaţionale.

Surse: mediafax.ro, g4media.ro