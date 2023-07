Cât au ajuns să coste biletele la Coldplay pe OLX. Chris Martin și colegii săi vor cânta în România, anul viitor

In articol:

Biletele la trupa Coldplay s-au epuizat, așa că fanii caută să cumpere bilete de pe OLX. În primul minut, site-ul a fost inactiv, iar cei care nu au prins bilet, au căutat pe alte site-uri.

Cele doua concerte Coldplay sunt SOLD OUT

Iată cât costă un bilet la trupa Coldplay pe OLX.

Niciun bilet nu mai este disponibil pentru concertele Coldplay din București din vara anului viitor, așa că oamenii au intrat pe OLX pentru a găsi bilet. Prețul biletelor la trupa Coldplay pe OLX este și de cinci ori mai mare.

La aflarea veștii că trupa lor preferată ajunge în Capitală, fanii s-au îngrămădit să stea la cozile online, de unde să prindă un loc cât mai bun pentru a se putea bucura de concert. Cei care au vrut să fie siguri că prind un loc, au cumpărat biletele încă din presale, fiind vândute toate rapid.

Toate biletele au fost epuizate încă din primele minute, înregistrându-se cea mai rapidă vânzare din istoria live a țării.

Biletele la una dintre cele mai iubite trupe s-au epuizat. Iată cât costă un bilet pe OLX. [Sursa foto: Shutterstock]

Primele bilete au fost puse spre vânzare marți, pe data de 25 iulie, iar a doua rundă a avut loc pe data de 28 iulie, când și acest stoc s-a epuizat. Concertele vor avea loc pe data de 12 și 13 iunie 2024, pe Arena Națională din București.

În primul minut, peste 8.000 de persoane așteptau pentru a prinde un bilet.

Oficialii platformelor de vânzare a biletelor au atras atenția că au apărut bilete și pe alte platforme, printre care și pe OLX, iar prețul acestora este foarte mare. Pericolul este că aceste bilete sunt false, ceea ce înseamnă că la poarta de acces ele nu vor funcționa, iar oamenii riscă să piardă sume de bani importante și să nu ajungă la trupa preferată.

Cât a ajuns să coste un bilet la ColdPlay pe OLX?

Biletele la concert pe OLX au ajuns să coste și 2.000-2.200 de lei, adică aproximativ de 4-5 ori mai mult decât prețul unui bilet mediu vândut, care a fost de aproximativ 100 de euro.

„Vand 1 bilet premium la concertul Coldplay de pe 12 iunie. Calypso seat-Sector 140 Rand: 10 Loc: 8 Este singurul bilet pe care il vand. Am achizitionat intre timp alte bilete alaturate. Plata in cont in avans. Rog si ofer seriozitate”, scrie Maria pe OLX.

O altă persoană, Kati, vinde un bilet la concertul Coldplay din data de 12 iunie 2024 pentru suma de 2.000 de lei: „Vand Bilet Coldplay pentru 12 iunie 2024 Bucuresti – enhanced experience – early access”.

Biletele standard pentru concertul de pe 13 iunie costă 199 de lei, cele din categoria 5 costă 300 de lei, în categoria 4 sunt 415 lei, iar cele în picioare, pe gazon, costă 480 de lei.

Cele din categoriile superioare, 3, 2 sau 1, costă 585 de lei, 645 de lei, respectiv 725 de lei.

Sursă- Greatnews.ro B1TV.ro