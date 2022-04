Când începe Insula iubirii, sezonul 6? Radu Vâlcan a făcut marele anunț

In articol:

Când începe Insula iubirii, sezonul 6?

Când începe Insula iubirii, sezonul 6? Preselecțiile pentru noul sezon al emisiunii au început încă o dată, după ce anul trecut, castingul a fost sistat din cauza pandemiei de coronavirus.

Update: Insula iubirii, sezonul 6, va avea premiera pe 2 și 3 mai, adică, luni și marți, de la ora 20:30!

Insula iubirii, sezonul 6, este în plin proces de casting. Producătorii emisiunii au reluat preselecțiile pentru show-ul de dating, după ce anul trecut au fost nevoiți să le sisteze din cauza pandemiei de coronavirus.

Filmările de anul trecut se mutaseră pe o insulă din Thailanda în Republica Dominicană, acum rămâne de văzut dacă producătorii vor decide să filmeze pe aceeași insulă pentru emisiunea Insula iubirii 2021.

Momentan, nu se cunosc detalii despre data la care emisiunea va apărea pe micile ecrane, însă pe măsură ce producătorii vor oferi mai multe detalii, vă vom ține la curent.

Citeste si: Schimbare majoră în viața Majdei! Își lasă familia acasă și se mută în Turcia: "Este un subiect mai sensibil..."

Când începe Insula iubirii, sezonul 6? [Sursa foto: Instagram]

Radu Vâlcan prezintă Insula iubirii, sezonul 6

Radu Vâlcan este prezentatorul emisiunii Insula iubirii, sezonul 6. Soțul Adelei Popescu este nerăbdător să îi cunoască pe concurenții care vor face parte din show-ul de dating în acest nou sezon.

Citeste si: Vești bune pentru mame și femeile pensionate! Se dau mulți bani în plus, anunțul premierului Ciucă- kfetele.ro

Citeste si: Răsturnare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

”Din experienţa de până acum, cred că Insula Iubirii este un exerciţiu bun pentru a învăţa să ştii să îl asculţi pe cel de lângă tine pentru a înţelege mai bine problemele cu care se

confruntă şi ca să poţi să îi oferi sprijinul pe care îl caută pentru a depăşi un impas. Aşa că sunt nerăbdător să întâlnesc cuplurile din cel de-al şaselea sezon care chiar îşi doresc să afle cine sunt cu adevărat”, a declarat prezentatorul, potrivit a1.ro

Citeste si: Ce calități trebuie să aibă iubita lui Andi Constantin. Burlacul și-a descris femeia perfectă

Când începe Insula iubirii, sezonul 6?[Sursa foto: Instagram]

Mircea Moldovan de la Insula Iubirii va fi tatic

Mircea Moldovan este unul dintre cei mai râvniți bărbați din show-ul de televiziune. Marele vis al acestuia a fost să-și întemeieze o familie și să devină tătic, iar această dorință i s-a îndeplinit.

Iubita lui, Simona, i-a făcut o adevărată supriză atunci când i-a spus că va fi tătic. Modalitatea prin care a aflat, a fost una inedită. Aceasta l-a informat că așteaptă un copil printr-un bilețel, pe care Mircea Moldovan l-a văzut la întoarcerea acasă, iar vestea l-a făcut foarte fericit.

Simona este însărcinată în a șasea lună, iar la finalizarea celor nouă luni, Mircea Moldovan își va putea strange băiețelul în brațe. În ceea ce privește numele copilului, cei doi încă nu s-au decis, dar cel mai probabil va fi o combinație între ceva românesc și italienesc.

Mircea Moldovan și iubita lui, Simona, sunt oficial împreună de doi ani, de când s-a întors de pe Insula Iubirii. Cei doi vorbeau de multă vreme, dar nu era ceva serios, însă la întoarcerea în țară de la filmările emisiuni, acesta a decis să rămână împreună cu aceasta și să contruiască o familie.

Citeste si: Pasiune nebună între Florin Salam și ispita Dana! Bruneta a negat, dar imaginile astea lămuresc totul! Dezvăluiri exclusive

Când începe Insula iubirii, sezonul 6?[Sursa foto: Instagram]

Bianca Roman de la Insula Iubirii s-a căsătorit cu un bărbat pe care nu îl iubea

Bianca Roman a ajuns cunoscută publicului după ce a apărut în emisiunea Insula Iubirii, unde a jucat rolul ispitei. În pandemia de coronavirus, tânăra a decis să își deschidă un salon de înfrumusețare, după ce a realizat că nu poate urma o carieră în politică. Dacă pe plan profesional este farte mulțumită, în plan personal lucrurile stau puțin diferit. Într-un interviu recent, ispita a dezvăluit că s-a căsătorit cu un bărbat pe care nu îl iubea din cauza presiunilor la care a fost supusă de familie.

„Toată lumea îmi zicea „mărită-te, mărită-te”. Și eu ieșeam în fiecare zi, mi-am pierdut fiecare noapte, că așa făc. L-am luat pe unu din club, l-am luat acasă, nu a mai plecat, și într-o lună am avut nunta. După două luni am zis „Doamne, ce am făcut? Eu nici nu-l iubesc pe ăsta.

Și am divorțat. Și asta a fost. The end (n. red sfârșit). Nu mi-e teamă să mă mărit iar, dar nu am găsit un bărbat care să mă facă să îmi doresc o viață alături de el”, a declarat Bianca Roman.