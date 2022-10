In articol:

Când începe Turneul Campionilor 2022. Acesta se va juca la Torino în săptămâna 13- 20 noiembrie și pune în joc premii uriașe!

Turneul Campionilor 2022 se va juca la Torino în săptămâna 13- 20 noiembrie

Turneul Campionilor reprezintă o competiție de tenis de câmp disputată la finalul fiecărui an, la care participă cei mai buni opt jucători ai anului respectiv, in funcție de rezultatele obținute. Diferența dintre Turneul Campionilor și celelalte turnee stagionale este dată de sistemul aparte de desfășurare a Turneului ținut în acest an la Torino, Italia.

Timp de un an, jucătorii de tenis ai sezonului în curs au avut timp să participe la fel de fel de competiții și să își demonstreze potențialul. Astfel, în săptămâna 13- 20 noiembrie 2022, la Torino, cei mi buni 8 jucători vor face ca munca depusă pe parcursul anului să merite din plin, fiind aleși să participe la Turneul Campionilor 2022.

Cinci dintre cei opt jucători și-au asigurat prezența. Aceștia sunt Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Casper Ruud și Stefanos Tsitsipas. Ulterior, lor li se vor adăuga trei dintre următorii: Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Hubert Hurkacz sau Cameron Norrie, notează sport.ro.

Turneul Campionilor 2022 [Sursa foto: PixaBay]

Premiilor oferite

Cei opt jucători de tenis aleși să participe la Turneul Campionilor se vor lupta pentru premii impresionante. Astfel că, cel mai mare premiu pus la bătaie pentru campionul neînvins este de 4,740,300 milioane de dolari. Totodată, conform euronews.ro, fiecare jucător are asigurat un cec de 320.000 de dolari, la care se adaugă 383.300 de dolari pentru fiecare partidă câștigată în faza grupelor.

În 2021, premiul pentru câștigătorul neînvins al Turneului Campionilor a fost de 2,316,000 de dolari. În 2020, premiul a fost de 2,114,000 de dolari, adaugă aceeași sursă citată. Iată toate premiile puse în joc la Turneul Campionilor de la Torino, ediția 2022!

Bonus de participare: $320,000 (pentru cele trei meciuri jucate în grupă)

Victorie în grupe: $383,300

Calificare în finală: $1,070,000

Victorie în finală: $2,200,400

Campion neînvins: $4,740,300

Calificări

Până la acest moment, la Turneul Campionilor s-au calificat următorii tenismeni: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Casper Ruud și Stefanos Tsitsipas. Acestora li se vor adăuga trei dintre următorii: Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Hubert Hurkacz sau Cameron Norrie.

Potrivit punctelor obținute în sezonul curent, cei mai în măsură să spere la Turneul de la Torino ar fi: Daniil Medvedev cu 3555 de puncte obținute, urmat de Andrey Rublev cu 3235 de puncte și Taylor Fritz cu 2885 de puncte. Însă, rămâne de văzut cine vor fi norocoșii. Reamintim că Turneul Campionilor se desfășoară în perioada 13- 20 noiembrie 2022, iar premiul cel mare pentru câștigătorul neînvins al Turneului Campionilor ajunge în acest an la peste 4,7 milioane de dolari.

Surse: euronews.ro, eurosport.ro