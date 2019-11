Că Nicolae Guță are mare succes la femei nu mai este de mult timp un secret. Manelistul are 12 copii cu șase femei diferite și este, se pare, foarte priceput în pat.

O tânără care a ajuns cu el în dormitor i-a lăudat prestațiile sexuale, spunând despre Nicolae Guță că știe să își satisfacă partenera.

Când și-a început viața sexuală Nicolae Guță! O femeie care i-a trecut prin pat a povestit ce i-a făcut el în momentele intime

Guță și-a început viața sexuală la 14 ani, atunci când s-a căsătorit pentru prima oară, cu Mariana. Ulterior, sute de femei i-au trecut prin pat manelistului. Iar femeile îl laudă pentru performanțele sale din dormitor.

Citeste si: E disperată! Beyonce de România vrea un iubit de la ”Puterea Dragostei”! Fosta lui Nicolae Guță a pus ochii pe un... artist EXCLUSIV

"Relația cu el nu a fost de lungă durată, dar a fost superb alături de el, m-am simțit foarte bine. Este o persoană foarte faină, iar după despărțire am decis ambii să rămânem amici. Nu am obținut niciun ban în urma relației, așa cum s-a speculat în presă, nu este adevărat așa ceva. El e o persoană foarte grijulie și sinceră, m-am convins cât de mult a ținut la mine. Presa scria că ne-am cunoscut la un concert, însă nu e adevărat. Ne-am cunoscut pe rețelele de socializare, el a început discuția, am vorbit o perioadă și apoi ne-am văzut. "M-am simţit super cu el în dormitor! Ştie cum să cucerească o femeie cu vorbe dulci, ştie ce să facă în pat! Îmi zicea că mă iubeşte fiindcă ştia că sunt nebună după el! Mi-a cerut să îi fac un copil", a declarat, la un moment dat, una dintre fostele sale iubite, Nina.